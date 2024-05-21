BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Genç kızar 09.00’da sıra olacak! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 150 ml 85 TL
Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 200 ml 79 TL
Mediwell Dudak Koruyucu 49,50 TL
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 22,50 TL
İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi 75 TL
İlaslan Banyo Eldiveni 45 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 255 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 220 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 197 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 184,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 147,50 TL
Kerem Labne 700 gr 89,50 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 59,50 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 28,50 TL
Dost %20 Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 13,50 TL
Pınar Egeden Organik Süt 1 Litre 39,50 TL
Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 Litre 35 TL
Dost Çikolatalı Süt 1 Litre 33,50 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL
Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre 26,50 TL
Binvezir Ekşi Maya Ayran 1 Litre 23,50 TL
Dost Orman Meyveli Kefir 200 ml 12,50 TL
Dost Çilekli Kefir 200 ml 12,50 TL
Dost Ayran 285 ml 6,75 TL
Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre 245 TL
Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 145 TL
Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 5'li 54 TL
Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5'li 54 TL
Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 34,50 TL
Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri 59,50 TL
Dr.Oetker Puding Çeşitleri 3'lü 33 TL
Valenci Toz Kakao 50 gr 14,50 TL
Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 gr 77,50 TL
Lay's Patates Cipsi 193 gr 42 TL
Ruffles Patates Cipsi 193 gr 42 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 42 TL
Peyman Bahçeden Çiğ Karışık Kuruyemiş 165 gr 59,50 TL
Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 37,50 TL
Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 250 gr 27,50 TL
List Cheddar Peyniri Soslu Kızartılmış Yer Fıstığı 110 gr 27,50 TL
Peyman Nutzz Patlamış Mısır 85 gr 19,50 TL