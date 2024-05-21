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BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Genç kızar 09.00'da sıra olacak! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

24 Mayıs'ta BİM market, yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. BİM'in indirimlerinden faydalanmak isteyenler, çaycıdan blender setine, süpürgeden cep telefonuna, ütüden katlanır şezlonga ve şişme bota kadar birçok üründe cazip fiyatlarla karşılaşacaklar. Bu hafta BİM markette öne çıkan ürünler arasında çaycılar, blender setleri, süpürgeler, cep telefonları, ütüler, katlanır şezlonglar ve şişme botlar bulunuyor. Bu ürünlerdeki indirimler, alışveriş yapmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Mayıs 2024, 21:36 Güncelleme 21 Mayıs 2024, 21:36
BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Genç kızar 09.00’da sıra olacak! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

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BİM'in düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı veriyor. Dolayısıyla, BİM marketin 24 Mayıs tarihli kataloğunu inceleyerek, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek isteyenler için bu hafta önemli bir fırsatı temsil ediyor.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Junior 325 TL
Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Maxi 250 TL
Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg 295 TL

Rinso Argan Sıvı Deterjan 5 Litre 175 TL
Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml 77,50 TL
Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez 69,50 TL
Vileda Tırtıklı Temizlik Bezi 5'li 55 TL

Savon De Luxe Sıvı Sabun 500 ml 55 TL
Macromax 3'lü Paket 49 TL
Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu 43,50 TL
Solo Islak Havlu 90'lı 22,50 TL

Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım 249 TL
Casilli İthal Sporcu Sütyeni 175 TL
NYXX Kadın Slip 5'li 119 TL
Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici 49,50 TL
Elite Life Boxer- Slip Çeşitleri 39,50 TL

Kadın Slip Çeşitleri 35 TL
Erkek Bambu Babet Çorap 18,50 TL
Kadın Babet Çorap 16,50 TL
Note Bb Krem 20 ml 99 TL
Note Maskara 99 TL

Note Gözaltı Kapatıcısı 95 TL
Naturalove At Kılı Fırça 129 TL
Çantalı Makyaj Fırçası Seti 109 TL
Küpe Seti 89 TL

Naturalove Eğimli Topuk Törpüsü 39 TL
Naturalove İnci Detaylı Toka Seti 2'li 29 TL
Pelüş Saç Bandı Kalp Detaylı 49 TL
London Thomas Mandal Toka 3'lü 40 TL

Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 150 ml 85 TL
Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 200 ml 79 TL
Mediwell Dudak Koruyucu 49,50 TL
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi 22,50 TL
İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi 75 TL

İlaslan Banyo Eldiveni 45 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 255 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 220 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr 197 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 184,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 147,50 TL
Kerem Labne 700 gr 89,50 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg 59,50 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr 47 TL

Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr 28,50 TL
Dost %20 Bitkisel Yağlı Krema 200 ml 13,50 TL
Pınar Egeden Organik Süt 1 Litre 39,50 TL
Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 Litre 35 TL
Dost Çikolatalı Süt 1 Litre 33,50 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre 29,50 TL
Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre 26,50 TL
Binvezir Ekşi Maya Ayran 1 Litre 23,50 TL
Dost Orman Meyveli Kefir 200 ml 12,50 TL
Dost Çilekli Kefir 200 ml 12,50 TL

Dost Ayran 285 ml 6,75 TL
Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre 245 TL
Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 145 TL
Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 5'li 54 TL
Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5'li 54 TL
Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr 34,50 TL
Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri 59,50 TL
Dr.Oetker Puding Çeşitleri 3'lü 33 TL
Valenci Toz Kakao 50 gr 14,50 TL
Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 gr 77,50 TL
Lay's Patates Cipsi 193 gr 42 TL

Ruffles Patates Cipsi 193 gr 42 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi 42 TL
Peyman Bahçeden Çiğ Karışık Kuruyemiş 165 gr 59,50 TL
Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr 37,50 TL
Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 250 gr 27,50 TL
List Cheddar Peyniri Soslu Kızartılmış Yer Fıstığı 110 gr 27,50 TL
Peyman Nutzz Patlamış Mısır 85 gr 19,50 TL

Çerezos Mısır Çerezi 19,50 TL
Cheetos Maxx Peynirli Mısır Çerezi 80 gr 17,50 TL
Züber Granola Bar 3x25 gr 37,50 TL
Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi 29,50 TL
Biscolata Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr 24,50 TL
Biscolata Kremalı Gofret 110 gr 17,50 TL
Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi 34 gr 12,50 TL

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