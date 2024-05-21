BİM aktüel ürünler fiyat listesi! Genç kızar 09.00’da sıra olacak! Led abajur 299 TL, gold ayna 175 TL, dekoratif mum 149 TL, hasır çanta 145 TL...

BİM'in düzenli olarak yayınladığı aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunma fırsatı veriyor. Dolayısıyla, BİM marketin 24 Mayıs tarihli kataloğunu inceleyerek, ihtiyaçlarına uygun ürünleri uygun fiyatlarla temin etmek isteyenler için bu hafta önemli bir fırsatı temsil ediyor.