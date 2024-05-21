1 milyon kişi torba yasa kapsamına girdi! Yeni EYT paketi gibi müjdeler sıralandı! 2000 sonrası Bağ-Kur’lular prim indirimi ile...

BAĞ-KUR 7200 PRİM GÜN SAYISI NE ZAMAN GELECEK?

Bağ-Kur ve SSK'lıların prim günlerinin eşitlenmesi üzerine yapılan yeni düzenleme, emeklilik sisteminde önemli değişikliklere işaret ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur'lu çalışanların prim gün sayıları, SSK'lılarla uyumlu hale getirilecek. Bu kapsamda, Bağ-Kur'lu bireylerin prim gün sayısı 9 bin gün olan eski düzenlemeye göre 7 bin 200 güne düşürülecek. Ancak, emeklilik yaşı değişmeyecek. Yeni düzenlemeye göre, 7 bin 200 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'lu kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilecek.

Ancak, düzenlemenin ne zaman hayata geçirileceği henüz netlik kazanmış değil. Bakan Işıkhan, bu konuda orta vadeli bir planın olduğunu belirtti ve önümüzdeki iki yıl içinde bu yönde bir düzenlemenin yapılacağını öngördü. Ancak, bu yılın sonuna kadar düzenlemenin gerçekleşmesini beklememek gerektiğini ifade etti.