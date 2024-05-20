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Mayıs ayı müjdesi geldi: TOKİ'den aylık 9.433,58 TL taksitle 2+1 11.263,59 TL taksitle 3+1 konut projesi! İşte başvuru şartları

TOKİ'nin uygun fiyatlı konut projeleri, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. 23 Mayıs'ta başlayacak olan başvurularla birlikte, birçok ilde yeni konutlar sahiplerini bekliyor.

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Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 09:54 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 10:00
Mayıs ayı müjdesi geldi: TOKİ’den aylık 9.433,58 TL taksitle 2+1 11.263,59 TL taksitle 3+1 konut projesi! İşte başvuru şartları

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TOKİ, dar gelirli ailelerin konut sahibi olabilmesi için projeler geliştiren bir kurumdur. Uygun fiyatlı konutlar sunarak, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlar.

2024 TOKİ Konut Projeleri Genel Bakış

2024 yılı için TOKİ'nin planladığı konut projeleri, farklı illerde farklı özelliklerde konutları içermektedir. Bu projeler, hem bireysel hem de toplumsal kalkınmayı destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Hangi İllerde Yeni Projeler Var?

TOKİ, Türkiye'nin dört bir yanında yeni konut projelerini hayata geçiriyor. İşte bazı dikkat çeken projeler:

Kastamonu Bozkurt Projesi

34 konut, 25 dükkan ve bir otel içeren bu proje, Bozkurt ilçesinde yükseliyor.

Zonguldak Ereğli Projesi

Ereğli'de 108 konutluk bir yaşam alanı kuruluyor.

Çankırı Korgun Projesi

Korgun'da 116 konut ve 4 dükkanlık yeni bir etap başlıyor.

Kayseri Bünyan ve Pınarbaşı Projeleri

Bünyan ve Pınarbaşı ilçeleri, toplamda 337 konut ve ticari alanları kapsayan projelerle gelişiyor.

Konut Tipleri ve Özellikleri

TOKİ, ihtiyaca yönelik farklı konut tipleri sunar. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri, modern tasarımları ve geniş yaşam alanları ile dikkat çeker.

TOKİ'nin Çorum Projesi Başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanında uygun fiyatlı konut projeleriyle dikkat çekiyor. Bu seferki durağı Çorum; burada 2+1 ve 3+1 konutlar çok cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. 23 Mayıs'ta başlayacak olan başvuru süreci, ev sahibi olmayı hayal edenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Başvuru Koşulları Nelerdir?

TOKİ, bu projede de belirli başvuru koşulları arıyor. İşte bu koşullar:

  • Başvuru sahipleri, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.
  • Başvuru yapacak kişi, eşi ve velayeti altındaki çocukları dahil olmak üzere hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru, geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek?

Başvurular, belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla yapılacak. Başvuru yapmak isteyenler, şubelere giderek başvuru bedelini ödeyecek ve kategoriye uygun "Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi" imzalayacaklar.

Konut Fiyatları Ne Kadar?

Çorum projesi için konut fiyatları şu şekilde belirlendi:

  • 2+1 konutlar, 1 milyon 509 bin lira başlangıç fiyatıyla sunuluyor.
  • 3+1 konutlar ise 1 milyon 802 bin lira başlangıç fiyatından alıcılarını bekliyor.

Taksit Seçenekleri

TOKİ, alıcıların bütçelerine uygun ödeme seçenekleri sunuyor:

  • 2+1 konutlar için aylık taksitler 7 bin 547 TL,
  • 3+1 konutlar için ise aylık 9 bin 010 TL olarak belirlendi.

Başvuru Süreci ve Şartlar

TOKİ projelerine başvuracak vatandaşların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

Kimler Başvurabilir?

T.C. vatandaşı olan ve 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabilir.

Başvuru Koşulları

Başvuru sahipleri, belirli şartları taşımak zorundadır:

  • Yalnızca bir adet başvuru yapılabilir.
  • Başvurular yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılmalıdır.

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