İslam Memiş’ten gram altın için akılları alan açıklama ’’Hazırlığınızı yapın’’ Rakamı duyan Kapalıçarşı’ya akın ediyor! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Yurt içinde de gram altın fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Gram altın, bu sabah yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 2.665 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 4.228 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 17.243 liradan haftaya başladı. Bu yükselişler, küresel ve yerel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Altının ons ve gram fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışının devam ettiğini gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında, altın her zaman olduğu gibi güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.