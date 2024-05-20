İslam Memiş’ten gram altın için akılları alan açıklama ’’Hazırlığınızı yapın’’ Rakamı duyan Kapalıçarşı’ya akın ediyor! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Yurt içinde de gram altın fiyatları önemli bir yükseliş kaydetti. Gram altın , bu sabah yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 2.665 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise 4.228 TL'den alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 17.243 liradan haftaya başladı. Bu yükselişler, küresel ve yerel piyasalardaki belirsizliklerin altın fiyatlarını nasıl etkilediğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Altının ons ve gram fiyatlarındaki bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışının devam ettiğini gösteriyor. Piyasalardaki dalgalanmalar ve belirsizlikler karşısında, altın her zaman olduğu gibi güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. 'Temmuz hazırlığınızı yapın' başlıklı yeni bir video çeken Memiş, gram altın ile ilgili önemli tahminlerde bulunuyor. İşte İslam Memiş'in yatırımcılar için yaptığı kritik açıklamalar...

Borsa ve Dolar Tahminleri

İslam Memiş, "Piyasalarda sert dalgalanmalar var. Altın ve gümüşte sert yükselişler gördük fakat sonra aşağı yönlü trendler de var. Borsa İstanbul 10 bin 215 puanda. 10 bin 200 üzerinde tutunma çabasına devam ediyor. Ben 9 bin 800 - 10 bin 500 puan aralığını bekliyorum. Bakalım 10 bin puan altındaki teknik düzeltme olacak mı?" diyerek borsa tahminlerini paylaşıyor.