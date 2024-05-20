SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

7 banka birden kararını verdi yeni dönem başladı! Tüm ATM'ler artık...

Finans sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen yedi bankası, ortak bir karara imza atarak yeni bir dönem başlattı. Alınan kararların en önemli hedeflerinden biri de müşteri memnuniyetini artırmak olacak. ATM'ler hakkında alınan bu ortak karar bankacılık sektöründe büyük yeniliklere yol açacak. Proje sahip olduğu inovatif teknoloji ve altyapı sayesinde özel bankaların da sistemlerini entegre edebilmesine olanak tanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mayıs 2024, 09:21 Güncelleme 20 Mayıs 2024, 09:21
7 banka birden kararını verdi yeni dönem başladı! Tüm ATM’ler artık...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin en büyük yedi bankası, sektörde iş birliğini güçlendirecek ve müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen bir dizi yeniliği hayata geçirme kararı aldı. Bu sayede bankacılık hizmetlerinden daha fazla insanın faydalanması hedefleniyor.

7 BANKA ORTAK KARAR ALDI

Yedi kamu banka— Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT — ATM operasyonlarını "TAM" adı verilen ortak bir platform altında birleştirme kararı aldı.

Bu gelişme ile birlikte, bankacılık işlemleri daha hızlı ve avantajlı bir şekilde sunulacak ve ekonomiye orta vadede yaklaşık 500 milyon dolarlık bir katkı sağlanması hedefleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, "TAM" platformu, üye bankaların müşterilerine tek noktadan bankacılık işlemleri yapma imkanı sunacak. Platform, para çekme, para yatırma, bakiye sorgulama gibi temel işlemlerin yanı sıra diğer bankacılık hizmetlerini de kapsayacak. Bu yenilik, müşterilerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.

ATM SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

TAM platformu şu anda 81 ilde bulunan 5 bin 600 adet ATM ile hizmet vermektedir. Planlanan genişlemeyle, üye bankaların tüm ATM'leri sisteme dahil edildiğinde bu sayının 19 bin adede ulaşması bekleniyor. Bu genişleme ile müşterilerin ATM'lere erişimi daha da kolaylaşacak.

Projeye göre, ATM'ler üzerinden yapılan işlemler sayesinde konvansiyonel şube bankacılığının işlem payı azalacak ve bu da operasyonel süreçlerin daha iyi yönetilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca, sektörün genel hizmet kalitesinde önemli bir artış öngörülüyor.

"TAM" projesi, bankaların nakit ve çevresel sistemler yönetim süreçlerini birleştirerek ATM'lerde gereksiz yere atıl kalan nakit miktarını azaltmayı ve ciddi bir mali tasarruf sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, merkezi yönetim sayesinde operasyonel maliyetlerin düşürülmesi, etkin nakit yönetimi ve güvenlik konularında avantajlar sağlanacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hayatını kaybetti! Enkaza ulaşıldı! İşte düşen helikopterden ilk görüntüler
Ana gündem ekonomi! Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor | İşte masadaki konular...
Türk Telekom
Helikopter kazası sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama: Gereken her türlü desteği vermeye hazırız! Akıncı İHA buldu! Milyonlar izledi
İran’da yeni cumhurbaşkanı seçimleri için geri sayım başladı! Anayasa ne diyor? İbrahim Reisi’nin yerine kim geçecek?
SGK düğmeye bastı! Eşe dosta sigorta yaptıran yandı! Hem hapis hem para cezası geliyor
Memura-işçiye enflasyon farkı: Temmuz’da maaşlar ne kadar artacak? Kim, ne alacak?
İşte İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü arazi! Bölgenin coğrafi özelliği nasıl?
Borsa rekor kırıyor yatırımcı artıyor! 8 milyon 624 bin ile yeni zirvesine ulaştı
Suikast mi kaza mı? Reisi’nin helikopter kazası sonrası gözler İsrail ve ABD’ye çevrildi | İran düşürüldü dedi Tel Aviv’den savunma geldi
ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası İrfan Can Eğribayat’tan olay hareket!
Kim Milyoner Olmak İster’de tek soruya 3 jokerini kullandı! İzleyenler ekran başında çıldırdı! Herkes doğru cevabı bildiğini sanıyordu ama...
Fener’i sarı da kırmızı da durduramadı! Şampiyonluk son haftaya kaldı
Fenerbahçe’den paylaşım yağmuru! Galatasaray’a olay göndermeler
Başkan Erdoğan’dan ’19 Mayıs Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar | ’Kenetlenin’ çağrısı... Kardeşlik hukukunuzu geliştirin
SON DAKİKA