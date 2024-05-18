Bankalardan taze düzenleme duyurusu geldi! ATM’de tüm limitler bundan sonra...

Bu artış, özellikle büyük ödemeleri nakit olarak gerçekleştirmek isteyen veya yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir kolaylık sunuyor.
Bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün bir parçası olarak, karekod teknolojisi kullanılarak yapılan nakit çekim işlemlerinde de limitler artırıldı.
Müşteriler, artık karekod kullanarak hesaplarından günlük 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen miktarlarda nakit çekebilecekler. Bu, dijital bankacılık işlemlerini tercih eden kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor.
Bu güncellemeler banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve müşteri hizmetlerini hızlandırmayı hedefliyor.