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Bankalardan taze düzenleme duyurusu geldi! ATM'de tüm limitler bundan sonra...

Bankalar müşterilerine sunulan hizmetleri geliştirmek ve şube yoğunluğunu azaltmak amacıyla ATM'lerdeki nakit çekim limitlerini yükseltti. Bu değişiklik finansal işlemlerde daha fazla esneklik sağlamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda duyurulan bu yeni düzenlemeyle müşteriler artık günlük olarak daha yüksek miktarlarda para çekebilecek.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 13:33 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 13:33
Bankalardan taze düzenleme duyurusu geldi! ATM’de tüm limitler bundan sonra...

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Bankalar geçtiğimiz haftalarda müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak ve işlemleri daha hızlı hale getirmek amacıyla ATM'ler aracılığıyla yapılan işlemleri güncelledi. Bu önemli adım, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

MİKTAR YÜKSELTİLDİ

Yapılan bu yeni güncellemeyle, daha önce günlük maksimum 5 bin lira olan nakit çekim limiti, yeni düzenlemeyle birlikte 10 bin liraya yükseltildi.

Bu sayede müşteriler ihtiyaç duydukları anda daha büyük meblağlarda para erişimi sağlayabilecek. Bazı özel bankalar ise bu limiti daha da ileri taşıyarak 15 bin liraya kadar çıkardı.

Bu artış, özellikle büyük ödemeleri nakit olarak gerçekleştirmek isteyen veya yüksek miktarda nakit ihtiyacı olan bireyler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Bankacılık sektöründeki dijital dönüşümün bir parçası olarak, karekod teknolojisi kullanılarak yapılan nakit çekim işlemlerinde de limitler artırıldı.

Müşteriler, artık karekod kullanarak hesaplarından günlük 10 bin ila 15 bin lira arasında değişen miktarlarda nakit çekebilecekler. Bu, dijital bankacılık işlemlerini tercih eden kullanıcılar için önemli bir avantaj olarak kabul ediliyor.

Bu güncellemeler banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve müşteri hizmetlerini hızlandırmayı hedefliyor.

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