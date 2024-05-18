Bankalardan taze düzenleme duyurusu geldi! ATM’de tüm limitler bundan sonra...

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Bankalar geçtiğimiz haftalarda müşterilerine daha fazla finansal esneklik sunmak ve işlemleri daha hızlı hale getirmek amacıyla ATM'ler aracılığıyla yapılan işlemleri güncelledi. Bu önemli adım, banka şubelerindeki yoğunluğu azaltmayı ve iş yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

MİKTAR YÜKSELTİLDİ Yapılan bu yeni güncellemeyle, daha önce günlük maksimum 5 bin lira olan nakit çekim limiti, yeni düzenlemeyle birlikte 10 bin liraya yükseltildi.