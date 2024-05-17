Muğla’nın göbeğinde tiny house isteyene müjde! Milli Emlak az önce açtı! 85 bin TL’lik 641 m2 araziyi ilk başvuran alacak

Özellikle alt ve orta gelir grubundan olanlar için konut edinme imkanı sunan TOKİ'nin ardından, Milli Emlak da arsa ve arazi satışlarına hız kazandırıyor. Bu yeni fırsatlar, ucuz tapu sahibi olmak isteyenler ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için müjdeli bir haber niteliği taşıyor.
Milli Emlak, resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan taşınmazlar için kelepir fiyatlar talep ediyor. Her ilanın detayları, satış tarihi ve saati ile birlikte site üzerinde yer alıyor.
Satışı yapılacak olan taşınmazlar ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek. İhalelerde taşınmazın özellikleri, büyüklüğü, sınırları, bulunduğu il, ilçe ve mahalle gibi detaylar net bir şekilde belirtiliyor.