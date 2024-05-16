SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

SED PARASI ÖDEME TARİHİ! 2024 Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman? e-Devlet para yardımı öğrenme...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemelerinin Mayıs ayı için ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Ocak ayında yapılan memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeler sonrasında, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde de düzenlemelere gidilmişti. Bu nedenle, Mayıs ayı ödemeleri hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 00:32 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 00:32
SED PARASI ÖDEME TARİHİ! 2024 Mayıs ayı SED ödemeleri ne zaman? e-Devlet para yardımı öğrenme...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri hakkında beklentiler artmış durumda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan SED yardımı, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor.

SED YARDIMI 2024 MAYIS ÖDEMELERİ

SED yardımı her ay belirli tarihlerde hesaplara geçiyor. Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak SED ödemeleri genellikle ay ortasında yatırılıyor.

SED YARDIMI ÖDEME DURUMU SORGULAMA

Ödemelerin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor.

E DEVLET EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇOCUK PARASI NE KADAR?

SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıktı.

Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! İslam Memiş duyurdu: Haziran ayında...
Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! İslam Memiş duyurdu: Haziran ayında...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
6-8 Ekim olayları davasında 10 yıl sonra karar! Selahattin Demirtaş’a 42 yıl hapis... Ahmet Türk’e 10 Figen Yüksekdağ’a 30 yıl
Böyle anne olmaz olsun! TikTok’ta canlı yayıp açtı, 8 yaşındaki kızına mide bulandıran sözler sarf etti | Gözaltına alındı
Robert Fico suikastı sonrası Polonya Başbakanı Donald Tusk’a ölüm tehdidi: Slovaklar bize ne yapılması gerektiğini gösterdi
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numarası Serdar Sertçelik’i yurt dışına kim kaçırdı? O komiser belli oldu... En son sinyal Şile’den
PKK siyasette yumuşayan iklimden huzursuz! Elebaşı Duran Kalkan’dan ’sabotaj’ itirafı... CHP’ye ’takipteyiz’ tehdidi
Esra Erol gözyaşlarını tutamadı! 33 yıl sonra öldü sandığı annesine kavuştu! Canlı yayında şok yüzleşme: Keşke ablam yerine sen ölseydin...
Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders hükümet kuruyor: Hollanda’da ezana yasak! İsrail’den tam destek: Büyükelçiliği Kudüs’e taşıyacak
Terör ’Pers’pektifi! Türkiye koordinat verip ’müdahale edin’ diyor Tahran kol kanat geriyor... PKK elebaşları İran’da mı barınıyor?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firarisi Serdar Sertçelik’in eski eşi oyuncu çıktı! Önce gizli nikah sonra olaylı boşanma
KAMUDA ENERJİ TASARRUFU | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan flaş açıklama: Kamu binalarında yüzde 30 enerji tasarrufu!
Vladimir Putin Pekin’de! Batı basını ‘ABD’ye karşı birleştiler demişti: Şi Cinping görüşmesinden ilk cevap geldi
Fenerbahçe’ye Portekizli gol makinesi! Sezon sonunda imza var
FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişmeler: Yeni gözaltılar var! Yurt dışına kaçma nedeni belli oldu! Planı kurdu ailesi maşa oldu
SON DAKİKA