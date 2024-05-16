Kendi işini kurmak isteyenlere müjde! İŞKUR 500.000 TL GERİ ÖDEMESİZ hibe kredi desteği geliyor

İŞKUR 'un sağladığı hibe desteklerinden yararlanabilmek için belirlenen başvuru şartlarına uyulması gerekmektedir. Başvuracak girişimcilerin İŞKUR'a kayıtlı olmaları, belirli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor. Ayrıca, girişimcilik eğitim programından alınmış bir sertifikaya sahip olunması da şartlar arasında yer alıyor.

İŞKUR , iş kurmak isteyenlere yönelik olarak 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlıyor. Bu destekle, yeni iş kuracak olan girişimcilerin başlangıç maliyetlerini önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Engelli, eski hükümlü ve korumalı iş yerleri kuruluşları bu destekten yararlanabilirler. İŞKUR bu fonları, işverenlerden alınan idari para cezaları ile finanse ediyor.

2024-2 Dönemi İçin Başvurular Başladı!

2024-2 dönemi için başvurular, 16 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Başvuru süreci, 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu süre zarfında engelli girişimciler için 400 bin TL, eski hükümlüler için 300 bin TL ve korumalı iş yerleri için ise 500 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. İşini kurmak isteyen her girişimcinin bu fırsattan yararlanması için gereken şartları yerine getirmesi önem taşıyor.