İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar rüzgar tersine döndü! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

Birçok yatırımcının merak ettiği fiziksel ve sanal altın arasındaki seçim, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor. İslam Memiş, saklama imkanları kısıtlı olan yatırımcılar için bankalar aracılığıyla yapılan sanal altın yatırımlarını önerdi. Ayrıca, fiziksel altının, yeterli saklama imkanlarına sahip olanlar için daha avantajlı olabileceğini belirtti. Uzman Memiş, "Yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok" şeklindeki yanlış bir algının olduğunu ve fiziksel altının alım-satım maliyetlerini artırmasının söz konusu olmadığını ifade etti.