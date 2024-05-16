Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar rüzgar tersine döndü! İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Birçok yatırımcının merak ettiği fiziksel ve sanal altın arasındaki seçim, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor. İslam Memiş, saklama imkanları kısıtlı olan yatırımcılar için bankalar aracılığıyla yapılan sanal altın yatırımlarını önerdi. Ayrıca, fiziksel altının, yeterli saklama imkanlarına sahip olanlar için daha avantajlı olabileceğini belirtti. Uzman Memiş, "Yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok" şeklindeki yanlış bir algının olduğunu ve fiziksel altının alım-satım maliyetlerini artırmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Altın Alımı İçin En Uygun Saatler Altın yatırımlarında zamanlama da büyük önem taşıyor. İslam Memiş'e göre, hafta içi 10.00-17.00 saatleri, bankalardan altın alım-satımı için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Hafta sonları yapılan işlemlerin ise genellikle daha az kazançlı olduğunu vurguladı. Memiş, ayrıca yatırımcıların farklı bankalardaki fiyat alternatiflerini değerlendirmeleri gerektiğini ve Kapalıçarşı ile bankalar arasındaki fiyat farklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.