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Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar rüzgar tersine döndü! İslam Memiş'ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yaz aylarının yaklaşması ve artan düğün sezonu, birçok kişiyi altın fiyatları hakkında bilgi edinmeye yönlendiriyor. Hem alıcılar hem de satıcılar, altın fiyatlarının gelecekteki seyri konusunda endişe ve merak içinde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yaşanan altın fiyatlarındaki düşüşlerle ilgili açıklamalarda bulundu ve önemli tavsiyelerde bulunarak yatırımcıların bilgilendirilmesine yardımcı oldu.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 16:06 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 16:06
Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar rüzgar tersine döndü! İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

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Birçok yatırımcının merak ettiği fiziksel ve sanal altın arasındaki seçim, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor. İslam Memiş, saklama imkanları kısıtlı olan yatırımcılar için bankalar aracılığıyla yapılan sanal altın yatırımlarını önerdi. Ayrıca, fiziksel altının, yeterli saklama imkanlarına sahip olanlar için daha avantajlı olabileceğini belirtti. Uzman Memiş, "Yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok" şeklindeki yanlış bir algının olduğunu ve fiziksel altının alım-satım maliyetlerini artırmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Altın Alımı İçin En Uygun Saatler

Altın yatırımlarında zamanlama da büyük önem taşıyor. İslam Memiş'e göre, hafta içi 10.00-17.00 saatleri, bankalardan altın alım-satımı için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Hafta sonları yapılan işlemlerin ise genellikle daha az kazançlı olduğunu vurguladı. Memiş, ayrıca yatırımcıların farklı bankalardaki fiyat alternatiflerini değerlendirmeleri gerektiğini ve Kapalıçarşı ile bankalar arasındaki fiyat farklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

2024 Yılı Altın Fiyat Beklentileri

İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 2024 yılında 2 bin 50 liradan başlayarak şu anda 2 bin 450-2 bin 500 lira aralığında seyrettiğini açıkladı. Yıl sonuna doğru fiyatların 3.000 liraya ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, yatırımcılar için hem bir fırsat hem de dikkatli olmaları gereken bir zamanı işaret ediyor.

Önümüzdeki 15 Günün Önemi

İslam Memiş, Mayıs ayının sonuna kadar yaşanacak olan düşüşlerin, altın alıcıları için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Özellikle, Temmuz ayına kadar altın fiyatlarında yeni rekorlar beklediğini ifade ederek, yatırımcılara bu dönemde dikkatli hareket etmelerini tavsiye ediyor.

14-18-22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları...

22 Ayar Bilezik

Alış: 2,250.62 TL
Satış: 2,268.94 TL

Altın (ONS)

Alış: 2,380.21 TL
Satış: 2,380.52 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 15,977.00 TL
Satış: 16,186.00 TL

Yarım Altın

Alış: 8,023.00 TL
Satış: 8,128.00 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4,016.00 TL
Satış: 4,068.00 TL

Reşat Altını

Alış: 16,009.47 TL
Satış: 16,218.95 TL

Kulplu Reşat Altını

Alış: 16,011.69 TL
Satış: 16,221.20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 2,251.38 TL
Satış: 2,373.33 TL

18 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1,800.93 TL
Satış: 1,801.17 TL

14 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1,327.17 TL
Satış: 1,744.13 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

Alış: 39,661.22 TL
Satış: 40,284.41 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın

Alış: 80,324.43 TL
Satış: 81,869.34 TL

Gremse Altın

Alış: 39,666.38 TL
Satış: 40,562.54 TL

Ata Altın

Alış: 16,360.25 TL
Satış: 16,768.63 TL

Tam Altın

Alış: 15,864.49 TL
Satış: 16,173.30 TL

Külçe Altın ($)

Alış: 76,810.00 TL
Satış: 76,840.00 TL

Has Altın

Alış: 2,455.51 TL
Satış: 2,455.88 TL

Hamit Altın

Alış: 16,009.47 TL
Satış: 16,218.95 TL

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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