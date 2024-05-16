PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

Türkiye'nin eğitim alanındaki önemli adımlarından biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan çalışmalar, sona yaklaşırken eğitim camiasında heyecan yükseliyor. Yapılacak düzenlemelerin odak noktasında, eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek ve cezalandırmak amacıyla getirilecek yasal düzenlemeler bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 06:41 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 07:28
Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son günlerde gündemi meşgul eden bu önemli çalışmaların ayrıntılarına göre, önerilen değişiklikler öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu'na sunulacak. Ardından ise Genel Kurul'un gündemine taşınacak. Bu adımların ardından, eğitimde önemli bir dönüşümü temsil eden Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylı değişikliklerin yapılması bekleniyor.



SINAV KALKACAK

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen basamakları korunacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve başöğretmenlik eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler 16 yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde doğrudan başöğretmen unvanı için başvurabilecek.

EK DERS ÜCRETLERİ ARTACAK

Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyor.


Ek ders ücretinin gösterge rakamı artırılacak. Gece-gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kod adı Ü-5! FETÖvari kumpasta çarpıcı gelişme: İkinci bir gizli tanık var! 4 kişi daha gözaltına alındı
EMEKLİYE REFAH PAYI | Asgari ücrete ara zam olacak mı? Emekliye refah payı verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı!
Trendyol
Örgütün gizli kasası Bahar Candan çıktı! Sazan sarmalı yöntemiyle 41.5 milyon Liralık vurgun! %25 indirimli satış vaadiyle...
Trakya’da hayata geçirilecek! Tarım Kredi’den et fiyatlarını düşürecek hamle
Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak
Başkan Erdoğan’dan TOBB Genel Kurulu’nda önemli açıklamalar! TOGG vurgusu... Uzun yıllar sonra bu sefer treni ve trendi kaçırmadık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
Son dakika: Slovakya Başbakanı Robert Fico’ya suikast girişimi: Görüntüler ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı!
Peru’da küresel terör LGBT’ye geçiş yok: Trans bireyler akıl hastası statüsüne alındı
FETÖvari kumpasın medya ayağı! İtiraflar mahkeme tutanağında Uğur Dündar panikte... Diğer iki gazeteci kim?
Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki grup toplantısında önemli açıklamalar
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım rüzgarı! Adaylığını açıklayıp Mourinho sözleriyle gündeme oturdu
Signal ile Telegram arasında CIA krizi! ABD-Rusya savaşında yeni cephe sosyal medya: Elon Musk yerini aldı
SON DAKİKA