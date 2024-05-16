Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

Son günlerde gündemi meşgul eden bu önemli çalışmaların ayrıntılarına göre, önerilen değişiklikler öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu'na sunulacak. Ardından ise Genel Kurul'un gündemine taşınacak. Bu adımların ardından, eğitimde önemli bir dönüşümü temsil eden Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylı değişikliklerin yapılması bekleniyor.