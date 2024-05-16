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12 banka güncelledi: Bankada parası olanların değmeyin keyfine! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2024 yılının en yüksek getirisi fırladı

Bankaların sunduğu mevduat hesapları, birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyenler için vazgeçilmezdir. Özellikle mevduat faiz oranları, tasarruf sahiplerinin kararlarında büyük bir rol oynar. Farklı bankaların sunduğu mevduat faiz oranları genellikle değişkenlik gösterir ve aylık olarak güncellenir. Bu nedenle, en yüksek getiriyi sunan bankayı seçmek büyük önem taşır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 16:53 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 17:06
12 banka güncelledi: Bankada parası olanların değmeyin keyfine! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2024 yılının en yüksek getirisi fırladı

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Mevduat faiz oranı, bankaların mevduat hesaplarına yatırılan paralara uyguladığı yıllık getiri yüzdesidir. Bu oran, bankanın mevduat sahiplerine ödediği faizin miktarını belirler. Mevduat faizi, yatırımcıların paralarını belirli bir süre için bankada tutmaları karşılığında, bankaların sunduğu bir getiri türüdür.

Mayıs Ayında Öne Çıkan Mevduat Faiz Oranları

300.000 TL 32 Günde Ne Kadar Getirir?

Her banka, mevduat için farklı faiz oranları sunmaktadır. İşte Mayıs ayında öne çıkan bazı bankalar ve sundukları faiz oranları:

  1. Akbank

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Günlük Faiz Oranı: 52365=0.1425%36552=0.1425%
    • Net Getiri: 300.000×0.1425%×32=13.680𝑇𝐿300.000×0.1425%×32=13.680TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 13.680 = 313.680 TL

  2. Odea

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Günlük Faiz Oranı: 52365=0.1425%36552=0.1425%
    • Net Getiri: 300.000×0.1425%×32=13.680𝑇𝐿300.000×0.1425%×32=13.680TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 13.680 = 313.680 TL

  1. CEPTETEB

    • Faiz Oranı: %58,00
    • Günlük Faiz Oranı: 58365=0.1589%36558=0.1589%
    • Net Getiri: 300.000×0.1589%×32=15.211,20𝑇𝐿300.000×0.1589%×32=15.211,20TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 15.211,20 = 315.211,20 TL

  2. ON Dijital

    • Faiz Oranı: %54,00
    • Günlük Faiz Oranı: 54365=0.1479%36554=0.1479%
    • Net Getiri: 300.000×0.1479%×32=14.142,72𝑇𝐿300.000×0.1479%×32=14.142,72TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 14.142,72 = 314.142,72 TL

  1. Fibabanka

    • Faiz Oranı: %54,00
    • Günlük Faiz Oranı: 54365=0.1479%36554=0.1479%
    • Net Getiri: 300.000×0.1479%×32=14.142,72𝑇𝐿300.000×0.1479%×32=14.142,72TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 14.142,72 = 314.142,72 TL

  2. ING

    • Faiz Oranı: %55,00
    • Günlük Faiz Oranı: 55365=0.1507%36555=0.1507%
    • Net Getiri: 300.000×0.1507%×32=14.467,20𝑇𝐿300.000×0.1507%×32=14.467,20TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 14.467,20 = 314.467,20 TL

  1. DenizBank

    • Faiz Oranı: %54,00
    • Günlük Faiz Oranı: 54365=0.1479%36554=0.1479%
    • Net Getiri: 300.000×0.1479%×32=14.142,72𝑇𝐿300.000×0.1479%×32=14.142,72TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 14.142,72 = 314.142,72 TL

  2. Aktif Bank

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Günlük Faiz Oranı: 52365=0.1425%36552=0.1425%
    • Net Getiri: 300.000×0.1425%×32=13.680𝑇𝐿300.000×0.1425%×32=13.680TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 13.680 = 313.680 TL

  1. QNB Finansbank

    • Faiz Oranı: %46,50
    • Günlük Faiz Oranı: 46.5365=0.1274%36546.5=0.1274%
    • Net Getiri: 300.000×0.1274%×32=12.224,64𝑇𝐿300.000×0.1274%×32=12.224,64TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 12.224,64 = 312.224,64 TL

  2. Garanti BBVA

    • Faiz Oranı: %52,00
    • Günlük Faiz Oranı: 52365=0.1425%36552=0.1425%
    • Net Getiri: 300.000×0.1425%×32=13.680𝑇𝐿300.000×0.1425%×32=13.680TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 13.680 = 313.680 TL

  1. Enpara.com

    • Faiz Oranı: %46,00
    • Günlük Faiz Oranı: 46365=0.1260%36546=0.1260%
    • Net Getiri: 300.000×0.1260%×32=12.096𝑇𝐿300.000×0.1260%×32=12.096TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 12.096 = 312.096 TL

  2. Yapı Kredi

    • Faiz Oranı: %23,00
    • Günlük Faiz Oranı: 23365=0.0630%36523=0.0630%
    • Net Getiri: 300.000×0.0630%×32=6.048𝑇𝐿300.000×0.0630%×32=6.048TL
    • Vade Sonu Ödeme: 300.000 + 6.048 = 306.048 TL

Mevduat Faiz Oranının İşleyişi

Faiz Oranı Belirleme: Bankalar, ekonomik koşullar ve merkez bankasının politikaları doğrultusunda faiz oranlarını belirler. Bu oranlar, piyasa koşullarına, enflasyona ve bankanın kendi fonlama ihtiyaçlarına göre değişebilir.

Faiz Hesaplama: Mevduat faizi, genellikle yıllık bazda hesaplanır ve belirtilen oran üzerinden müşterinin yatırdığı ana para miktarına uygulanır. Faiz, genellikle vade sonunda hesaba eklenir, ancak bazı bankalar aylık ya da üç aylık dönemlerde faizi hesaba yatırabilir.

Faiz Türleri: Mevduat faizi, sabit veya değişken olabilir. Sabit faiz oranı, vade süresince değişmezken, değişken faiz oranı piyasa koşullarına göre ayarlanabilir.

Mevduat Faizi Nasıl Kazandırır?

Faiz Getirisi: Yatırımcı, mevduatını belirli bir süre bankada tutarak, anaparasının üzerine eklenen faiz miktarı ile kazanç sağlar. Örneğin, %10 faiz oranı ile 10.000 TL yatıran bir kişi, bir yıl sonunda 11.000 TL'ye sahip olur.

Risksiz Yatırım: Mevduat faizi, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılara düşük riskli bir getiri sağlar. Türkiye'de mevduat hesapları aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirli bir tutara kadar sigortalanır.

Esneklik: Bazı mevduat hesapları, yatırımcılara vade bitiminden önce para çekme esnekliği sunar, ancak bu genellikle daha düşük faiz oranları ile sonuçlanır.

Bu ay 32 günlük en fazla mevduat veren banka belli oldu! %50, %53, %55, %56, %58e roket gibi çıkmış durumda:
Bu ay 32 günlük en fazla mevduat veren banka belli oldu! %50, %53, %55, %56, %58'e roket gibi çıkmış durumda:

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