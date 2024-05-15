VE NETLEŞTİ: Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek

Çalışanların işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllara karşılık işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatını oluşturur. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için ödenir.
Çalışanların işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllara karşılık işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatını oluşturur. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için ödenir.
Kıdem tazminatı alabilmek için, çalışanın aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ancak burada önemli olan, işten çıkış şeklidir. Yasalara göre, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekmektedir. İstifa edenler genel olarak tazminat alamaz, ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır.
1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, haklı fesih şartları mevcut olduğunda istifa edenler de tazminat alabilir:
Doğum sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınamaz. Ancak işyerinde hastalık bulaşma riski olan durumlarda sağlık sebepleri ile tazminat alınabilir.
Kıdem tazminatının hesaplanması sırasında çalışanın işyerinde geçirdiği süre ve son brüt maaşı dikkate alınır. Her yıl için son brüt maaş kadar tazminat ödenir. Bir yılı tamamlamayan süreler için de prorata hesap yapılır.
Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışana düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler (yol, yemek parası ve düzenli ödenen ikramiyeler gibi) brüt ücrete eklenir. Mesai ve prim gibi düzenli ödenmeyen ödemeler bu hesaba dahil edilmez.
Evet, kıdem tazminatı için her yıl belirlenen tavan ücret kadar ödeme yapılır. 2023 yılı için bu rakam 23.489 TL olarak belirlenmiştir. Ancak gazeteciler için Basın İş Kanunu'na göre tazminat tavanı uygulanmaz.
Kıdem tazminatından yalnızca damga vergisi kesintisi yapılır. İşveren tazminatı tek seferde ve tam olarak ödemek zorundadır. İşçinin rızası olmadan taksitlendirme yapılamaz.
Bu bilgiler, kıdem tazminatı hakkında genel bir rehber olarak kullanılabilir. İşten ayrılma ve tazminat hakları konusunda daha fazla bilgi almak için bir iş hukuku uzmanına danışmanız yararlı olabilir.
Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin son aldığı ücret üzerinden yapılır. Son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı 365 güne bölünerek günlük miktar hesaplanır ve bu miktar 30 ile çarpılarak işçinin aylık kıdem tazminatı miktarı belirlenir. Bu hesaplama sırasında yıl içinde yapılan zamlar dikkate alınarak en son ödenen ücret baz alınır.
Kıdem tazminatı, işçiye sağlanan koruyucu elbise gibi yardımların yanı sıra arızi fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri gibi ödemeler hesaba katılmaz. Ancak giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır ve yıllık tazminat tutarı, iş akdinin sona erdiği tarihteki tavanı aşamaz