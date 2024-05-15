VE NETLEŞTİ: Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek

Doğum Yapmak Tazminat Hakkı Doğurur mu? Doğum sebebiyle işten ayrılma durumunda kıdem tazminatı alınamaz. Ancak işyerinde hastalık bulaşma riski olan durumlarda sağlık sebepleri ile tazminat alınabilir.

Tazminat Nasıl Hesaplanıyor? Kıdem tazminatının hesaplanması sırasında çalışanın işyerinde geçirdiği süre ve son brüt maaşı dikkate alınır. Her yıl için son brüt maaş kadar tazminat ödenir. Bir yılı tamamlamayan süreler için de prorata hesap yapılır.

Tazminata Esas Ücret Nasıl Hesaplanıyor? Giydirilmiş Brüt Ücret Nedir? Kıdem tazminatı hesaplanırken, çalışana düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler (yol, yemek parası ve düzenli ödenen ikramiyeler gibi) brüt ücrete eklenir. Mesai ve prim gibi düzenli ödenmeyen ödemeler bu hesaba dahil edilmez.

Tazminat Miktarının Bir Sınırı Var mı? Evet, kıdem tazminatı için her yıl belirlenen tavan ücret kadar ödeme yapılır. 2023 yılı için bu rakam 23.489 TL olarak belirlenmiştir. Ancak gazeteciler için Basın İş Kanunu'na göre tazminat tavanı uygulanmaz.