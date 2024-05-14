OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024! Son dakika bakanlık duyurdu! 15 Temmuz ve FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika köprü geçiş ücreti için araştırmalar hızlandı. Otoyol ve köprü ücretleri bu gece itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. İşte 2024 yeni ücret tarifesi ve tüm merak edienler..
Son dakika köprü geçiş ücreti için araştırmalar hızlandı. Otoyol ve köprü ücretleri bu gece itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. İşte 2024 yeni ücret tarifesi ve tüm merak edienler..
OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ
Türkiye genelinde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik yapılan düzenlemeler bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. 15 Mayıs 2024 itibariyle, özellikle İstanbul'daki köprü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü için belirlenen yeni geçiş ücreti, en çok aranan bilgiler arasında yer alıyor.
KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ 15 MAYIS 2024 TARİFESİ
🔴 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti 35 TL'den 49 TL'ye,
🔴 Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıkıyor.
🔴 15 Temmuz ve FSM için ise fiyatlar otomobiller için tek yön 15 TL'den 24 TL'ye yükseliyor.
15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ
1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ