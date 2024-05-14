BİM’de indirim üstüne indirim! Kaymaklı lor 45.00 TL, tereyağı 139 TL, 1 KG taze kaşar 220 TL! Aktüel ürünler listesi...

Perakende sektörünün öncü isimlerinden biri olan BİM, her hafta Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırladığı aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ise kataloglarda yer alan ürünler özellikle kamp severlerin ilgisini çekecek nitelikte.



15-17 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 119 TL

Söke Tam Buğday Unu 1 kg 22,50 TL

Meram Buğday Unu 10 kg 135,75 TL

Tukaş Domates Salçası 1650 g 89 TL