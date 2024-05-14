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BİM'de indirim üstüne indirim! Kaymaklı lor 45.00 TL, tereyağı 139 TL, 1 KG taze kaşar 220 TL! Aktüel ürünler listesi...

BİM mağazaları, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekecek birbirinden farklı ürünleri aktüel kataloglarında sunmaya hazırlanıyor. 14-17 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak yeni katalogda, özellikle kamp yapmayı sevenler için birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 23:41 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 23:41
BİM’de indirim üstüne indirim! Kaymaklı lor 45.00 TL, tereyağı 139 TL, 1 KG taze kaşar 220 TL! Aktüel ürünler listesi...

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Perakende sektörünün öncü isimlerinden biri olan BİM, her hafta Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırladığı aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ise kataloglarda yer alan ürünler özellikle kamp severlerin ilgisini çekecek nitelikte.

15-17 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 119 TL

Söke Tam Buğday Unu 1 kg 22,50 TL

Meram Buğday Unu 10 kg 135,75 TL

Tukaş Domates Salçası 1650 g 89 TL

Marmarabirlik Elit Siyah Zeytin 351-380 adet/kg 109 TL

Aydoğdu Donuk Ördek 110 TL (Kg fiyatı)Akdo

Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g 119 TL

Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 149,50 TL

Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 139,50 TL

Giz Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 39,50 TL

Voit Parfüm Erkek-Kadın 139 TL

150 ml Deodorant Kadın - Erkek 75 TL

Briket Ebru Mangal Kömürü 5 kg 170 TL

Tek Kullanımlık Masa Örtüsü Pratikser 37,50 TL

Aile Tipi Çadır 6 Kişilik 4.999 TL

Verandalı Çadır 6 Kişilik 3.999 TL

Çift Katmanlı Çadır 4 Kişilik 2.599 TL

Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı 799 TL

Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL

Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL

Uyku Tulumu 599 TL

Sensörlü Kafa Lambası 179 TL

Portatif Katlanabilir Tuvalet 529 TL

Sensörlü Çizgili Kafa Lambası 450 Lümen 245 TL

Solar Paneli Güç Kaynağı 1.599 TL

Paslanmaz Çelik 3'lü Kamp Yemek Seti 999 TL

Paslanmaz Çelik Bardak 179 TL

Solar Isınan Katlanır Su Deposu 169 TL

Katlanabilir Matara 199 TL

Büyük Kamp Baltası 699 TL

Kamp Baltası 579 TL

Fonksiyonel Kamp Baltası 279 TL

Kamp Bıçağı 429 TL

Av Bıçağı 799 TL

Katlanır Budama Testere 149 TL

Cibinlikli Hamak 599 TL

Hamak 349 TL

Çok Amaçlı Gergi Lastiği 99 TL

Taşınabilir Güç İstasyonu 12.999 TL

Stanley Advanture 1 Litre Termos 1.299 TL

Advanture 532 ML Yemek Termosu 999 TL

Pro Seramik Portatif Ocak 899 TL

6 Kanatlı Rüzgarlık 329 TL

Katlanabilir Kamp Ocak 279 TL

Masa ve 2 Adet Katlanır Kamp Sandalyesi 699 TL

Matara ~730 ml 99 TL

Tava ~26 cm 189 TL

Cam Kesme Tablası ~20x30 cm 99 TL

Çelik Saplı Servis Gereçleri 29,50 TL

Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası ~5 L 29,50 TL

Kare Saklama Kabı 3'lü 29,50 TL

Cam Elma Şekilli Kupa ~190 cc 6'lı 99 TL

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