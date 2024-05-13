Son dakika: Kamuda 100 milyarlık tasarruf paketi için uzmanlar ne diyor? Alınacak kararlar ekonomiye nasıl yansır?

Bir de raporlama boyutu yani alınan tedbirlerin pratikte ne sonuç verdiğine ilişkin bir izleme sistemi kuruluyor. Bu sistem son derece önemli. Bu aynı zamanda Maliye Bakanlığının denetimine ve raporlamasına tabii. Bu tedbirlere uymayan ya da uyumu konusunda direnç gösteren veya performansı beklenenle uyumlu olmayan ilgili yöneticiler için de idari ve para cezasını içerecek bir tedbir düzenlemesi de var. Bu da Cumhurbaşkanının uhdesinde. DEVLET NE YAPIYOR? Eğer enflasyonla mücadeleden söz ediyorsanız toplumun beklediği ilk şey şu ben vatandaş olarak fedakarlık yapayım, yapıyorum peki devlet ne yapıyor? Bunu uzunca bir süredir yazıyorduk. Sayın Cumhurbaşkanının da çok hassasiyet gösterdiği bir konuydu bu.

Artık kamu güvenlikle ilgili öncelikler dışındaki tüm alanlarda ciddi bir düzenlemeye gidiyor. Yani norm kadro ihtiyaca göre kadro planlaması ve aynı zamanda da yeni kadro alımında ölüm ya da emeklilik suretiyle azalan personelle orantılı şekilde kamuya yeni personel alımı da dikkata değer bir husus. Kamunun bir taşıt havuzu oluşturacağını ve tüm kamunun bu taşıt havuzundan yararlanacağını belirtiyor ki bu bugün değil ama önümüzdeki yıllarda devreye girecek çok ciddi bir tedbir. KÖKTEN DEĞİŞTİRECEK Bir sefere mahsus değil artık davranışları ve alışkanlıkları kökten değiştirecek, kamunun da fedakarlık istediği vatandaşına 'bakın ben de sizin adınıza sizin kaynaklarınızı verimli kullanıyorum ben de tasarruf ediyorum'u çok net bir şekilde göstereceği hem yasa tekliflerini kısa zaman içinde göreceğimiz hem Sayın Cumhurbaşkanının genelgesi ile yürürlüğe girecek idari tedbirleri de kısa sürede okuyacağımız bir bütünsel çerçeve var. Şu tasarruf döneminde böyle lüks araçlarla niye dolaşılıyor niye konvoylar oluşturuluyor niye bu siyah plakalı araçlar gözümüzde şehrin içinde dolaşıyor vatandaşın günlük hayatında serzenişte bulunduğu konular bunlar. Basit gibi gözüküyor ama insan davranışlarına ve siyasi kararlarına da doğrudan etki eden hususlar. "TARİH OLMUŞ ŞAHISLARDA ARAÇLAR ÇIKIYOR" Sabaha kadar Maliye Bakanlığı o kadar ilginç insanların o kadar ilginç isimlerin neredeyse tarih olmuş şahısların kendilerinde yakınlarında veya bilmediğimiz eski danışmanlarında araçlar çıkıyor. Bu olmaz gerçekten. Sayın Bakan çok doğru bir yere neşter vurmuş. Bütün burada Sayın Cevdet Yılmaz'ın, yine Şimşek'in söylediği bir hususu belirtelim. Bu üzerinde Cumhurbaşkanının damgası ve imzası olan bir çerçeve. Dolayısıyla Cumhurbaşkanının evet dediği yüksek iradesini koyduğu o nedenle de farklı manevra alanlarına imkan bırakmayacak ciddi bir kararlılık belgesi.

"BUGÜN İTİBARIYLA MİLADIDIR" Artık 'bunun biz bir iki ay sonra farklı yollarını buluruz idare ederiz bir rüzgardır geçer merak etmeyin' falan diye düşünenler varsa bundan vazgeçmelerinin bugün itibariyle miladıdır bu. "OLUMLU ETKİ YARATTI" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İsmail Güneş "olumlu etki yarattı" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: Paketin açıklanmış olması vatandaşlarımızda ve bizlerde çok olumlu etki yarattı. Uzun süreden beri vatandaşlarımızın bir beklentisiydi. Bizim beklentimizdi. Hazırlanmış olan programı ben çok olumlu buluyorum. Gerçekten de uzun vadeli bir program olması ve bizim ülkemiz için de gerekli olan bir program olduğunu düşünüyorum. "ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRECEK" Bu programın sadece bu yıla has olmayışı ve yıllar içinde devam edecek olmuş olması kamudaki yönetim tarzında ve davranışlarda da önemli etkileri olacaktır ve alışkanlıkları değiştirecektir.

"TBMM'DE DE TASARRUFA GİTMEMİZ GEREK" TBMM'yi bu işin dışında tutarsak biz vatandaş buna razı olmaz. Burada biz toplumun hepsini ilgilendiriyorsa tüm kamu kurumlarında aynı tasarruf yapılması lazım sağlık ve milli savunma hariç. TBMM'de de aynı şekilde tasarrufa gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. "BİR ALGI VAR" Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin: Kamu kaynaklarının verimli kullanılması olarak bunu ifade edebiliriz. Burada zaten tasarruf öteden beri yapılan bir şey. Şimdiye kadar 10'a yakın genelge çıkarıldı. Ama bugün hem kaynakların verimli kullanılması etkin kullanılması olarak da ifade edebiliriz bunu. Şöyle bir algı var sanki şimdiye kadar bir tasarruf yapılmamış bundan sonra yapılacakmış gibi bir algı var onun doğru olmadığını görüyoruz.