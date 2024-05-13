%50, %53, %55, %56, %58’e roket gibi çıkmış durumda: 32 günlük en fazla mevduat veren banka belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz artışları, finansal piyasalarda önemli değişimlere neden oluyor. Bu değişimlerin en dikkat çekici sonuçlarından biri, mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş. Bu politika değişikliği, parasını değerlendirmek isteyen vatandaşların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle 150 bin TL gibi önemli bir mevduat tutarı olan yatırımcılar, bankaların sunduğu faiz oranlarına göre aylık getirilerini değerlendirmeye başladılar.