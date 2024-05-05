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Bağkur prim affı, 3600 ek gösterge, 4D'li taşerona kadro... Torba yasada 31 madde için liste geldi! Meclis'ten geçti mi? İçeriği nasıl?

Son günlerde Türkiye’de gündemde olan Torba Yasası, içeriği ve çıkış tarihiyle ilgili merak uyandırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından kademeli emeklilik tartışmaları geride kalırken, şimdi dikkatler erken emeklilik, 3600 ek gösterge ve Bağkur 7200 gibi konulara çevrildi.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 17:01 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 17:01
Bağkur prim affı, 3600 ek gösterge, 4D’li taşerona kadro... Torba yasada 31 madde için liste geldi! Meclis’ten geçti mi? İçeriği nasıl?

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Türkiye'nin gündemini meşgul eden 2024 Torba Yasası, içeriği ve Meclis süreciyle ilgili merakla bekleniyor. Yaklaşık 86 maddeden oluşan bu çalışmada, özellikle erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur ve SSK prim günü eşitleme gibi konular önemli bir yer tutuyor. 55 maddesinin kabul edildiği yeni torba da neler var sorusu merak konusu oldu.

"2024 Torba Yasası: Beklenen Maddeler ve İçerikler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, 2024 Torba Yasası'nın içeriği netleşmemiş olsa da bazı önemli konular gündemde yer alıyor. İşte beklenen maddelerden bazıları:

Ev Hanımlarına Emeklilik Desteği: Ev kadınlarına yönelik prim desteği çalışmaları devam ediyor. İsteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem oluşturularak, ev kadınlarının ekonomik yaşama katılımı desteklenecek.

Bağ-Kur 7200: Bağ-Kur prim ödeme gün sayısının 7200 güne düşürülmesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Bu düzenlemeyle sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

3600 Ek Gösterge: Çalışan emekli kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi söz konusu. Ancak bu düzenleme torba yasada yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.

Kademeli Emeklilik: Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, kademeli emeklilikle ilgili bir çalışma şu an için gündemde değil.

Torba Yasada yer alacak maddelerin netleşmesi ve yasalaşma süreci için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Ancak mevcut çalışmalar ve açıklamalar, önemli sosyal güvenlik ve emeklilik reformlarının gündemde olduğunu gösteriyor.

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