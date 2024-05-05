Bağkur prim affı, 3600 ek gösterge, 4D’li taşerona kadro... Torba yasada 31 madde için liste geldi! Meclis’ten geçti mi? İçeriği nasıl?

Türkiye'nin gündemini meşgul eden 2024 Torba Yasası, içeriği ve Meclis süreciyle ilgili merakla bekleniyor. Yaklaşık 86 maddeden oluşan bu çalışmada, özellikle erken emeklilik, 3600 ek gösterge, Bağkur ve SSK prim günü eşitleme gibi konular önemli bir yer tutuyor. 55 maddesinin kabul edildiği yeni torba da neler var sorusu merak konusu oldu.