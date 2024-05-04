22 Ayar, 18 Ayar Ve 14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Ne Kadar? 4 Mayıs Bilezik Fiyatları: Ziynet, Gremse Altın Kaç Para?

Bugün altın fiyatları, geçtiğimiz haftalara göre daha düşük seviyelerde işlem görüyor.
Bugün altın fiyatları, geçtiğimiz haftalara göre daha düşük seviyelerde işlem görüyor.
22 Ayar Bilezik: Alış: 2.208,3000 TL - Satış: 2.351,7100 TL - Değişim: % -0,37 - Saat: 09:06
18 Ayar Altın (Gram): Alış: 1.773,2200 TL - Satış: 1.775,5100 TL - Değişim: % 0,00 - Saat: 16:55
14 Ayar Altın (Gram): Alış: 1.300,1800 TL - Satış: 1.728,8000 TL - Değişim: % -0,34 - Saat: 09:06
Ziynet Altın (Tam): Alış: 15.546,0700 TL - Satış: 15.857,9500 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55
Gremse Altın (2.5 Ziynet): Alış: 38.865,1700 TL - Satış: 39.766,4900 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55
İki Buçuk Altın: Alış: 38.865,1700 TL - Satış: 39.498,9400 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55
Beşli Altın: Alış: 78.701,9700 TL - Satış: 80.262,6300 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55
Hamit Altın: Alış: 16.129,4700 TL - Satış: 16.372,9500 TL - Değişim: % -0,41 - Saat: 17:01
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu. Özellikle düğün sezonunun yaklaşması ve ekonomik belirsizlikler, altın gibi değerli metallerin cazibesini artırıyor. Piyasa faiz oranları, global politik gelişmeler ve ekonomik raporlar gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu hafta, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve İran-İsrail arasındaki gerilimler, fiyatları şekillendiren ana unsurlardı.
Altın yatırımı yapmayı düşünenler için en önemli tavsiye, piyasa koşullarını yakından takip etmek ve uzun vadeli düşünmek olabilir. Ayrıca, karat ve gramaj seçimleri, yatırımın amacına göre değişiklik gösterebilir. Bu hafta altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların ve düğün hazırlığındaki vatandaşların dikkatle izlediği bir trend oldu. Fiyatların bu şekilde dalgalanması, piyasanın dinamik doğasını yansıtıyor. Altın, güvenli liman yatırımları arasında yerini korumaya devam ediyor.