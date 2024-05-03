Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak. Mart ayında yüzde 3.16 olarak gerçekleşen enflasyon rakamları, Nisan ayına dair beklentileri artırdı. Şimdi ise gözler, 3 Mayıs tarihinde yapılacak olan TÜİK açıklamasına çevrildi.
2024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.