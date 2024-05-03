Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak. Mart ayında yüzde 3.16 olarak gerçekleşen enflasyon rakamları, Nisan ayına dair beklentileri artırdı. Şimdi ise gözler, 3 Mayıs tarihinde yapılacak olan TÜİK açıklamasına çevrildi.