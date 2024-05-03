SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

Türkiye ekonomisi için en önemli göstergelerden biri olan TÜİK enflasyon verileri, Nisan ayı için merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği bu veriler, ülkenin ekonomik sağlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 4 aylık enflasyon farkı ne oldu? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mayıs 2024, 06:07 Güncelleme 03 Mayıs 2024, 07:06
Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak. Mart ayında yüzde 3.16 olarak gerçekleşen enflasyon rakamları, Nisan ayına dair beklentileri artırdı. Şimdi ise gözler, 3 Mayıs tarihinde yapılacak olan TÜİK açıklamasına çevrildi.

2024 NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamları da 3 Mayıs 2024 tarihinde belli olacak.

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA