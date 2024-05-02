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2 Mayıs Bilezik Fiyatları: Ziynet, Gremse Altın Kaç Para? 22 Ayar, 18 Ayar Ve 14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Ne Kadar?

Altın, ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin sıklıkla başvurduğu güvenli bir liman olarak bilinir. Özellikle düğün sezonlarında ve yatırım amaçlı alımlarda tercih edilen altın, fiyatlarındaki her türlü dalgalanma ile piyasa dinamiklerini de etkileyebilmektedir. 2 Mayıs 2024 itibarıyla, altın fiyatlarında görülen düşüş, hem yatırımcıların hem de düğün hazırlığındaki vatandaşların dikkatini çekmiş ve altın alımları konusunda yeni bir hareketlilik başlatmıştır. Peki 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:33 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:34
2 Mayıs Bilezik Fiyatları: Ziynet, Gremse Altın Kaç Para? 22 Ayar, 18 Ayar Ve 14 Ayar Altın Bilezik Fiyatları Ne Kadar?

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Bugün altın fiyatları, geçtiğimiz haftalara göre daha düşük seviyelerde işlem görüyor.

22 Ayar Bilezik Fiyatları Ne Kadar?

22 Ayar Bilezik: Alış: 2.208,3000 TL - Satış: 2.351,7100 TL - Değişim: % -0,37 - Saat: 09:06

18 Ayar Bilezik Fiyatları Nasıl Şekillendi?

18 Ayar Altın (Gram): Alış: 1.773,2200 TL - Satış: 1.775,5100 TL - Değişim: % 0,00 - Saat: 16:55

14 Ayar Bilezikler Ne Kadar?

14 Ayar Altın (Gram): Alış: 1.300,1800 TL - Satış: 1.728,8000 TL - Değişim: % -0,34 - Saat: 09:06

Ziynet Ve Gremse Altın Fiyatı

Ziynet Altın (Tam): Alış: 15.546,0700 TL - Satış: 15.857,9500 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55

Gremse Altın (2.5 Ziynet): Alış: 38.865,1700 TL - Satış: 39.766,4900 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55

Altın Piyasasında Son Dakika

İki Buçuk Altın: Alış: 38.865,1700 TL - Satış: 39.498,9400 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55

Beşli Altın: Alış: 78.701,9700 TL - Satış: 80.262,6300 TL - Değişim: % -0,62 - Saat: 16:55

Hamit Altın: Alış: 16.129,4700 TL - Satış: 16.372,9500 TL - Değişim: % -0,41 - Saat: 17:01

Yatırımcıların Gözünden Altın Piyasası

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatle izlediği bir konu. Özellikle düğün sezonunun yaklaşması ve ekonomik belirsizlikler, altın gibi değerli metallerin cazibesini artırıyor. Piyasa faiz oranları, global politik gelişmeler ve ekonomik raporlar gibi faktörler altın fiyatlarını etkileyebilir. Bu hafta, Merkez Bankası'nın faiz kararları ve İran-İsrail arasındaki gerilimler, fiyatları şekillendiren ana unsurlardı.

Altın yatırımı yapmayı düşünenler için en önemli tavsiye, piyasa koşullarını yakından takip etmek ve uzun vadeli düşünmek olabilir. Ayrıca, karat ve gramaj seçimleri, yatırımın amacına göre değişiklik gösterebilir. Bu hafta altın fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların ve düğün hazırlığındaki vatandaşların dikkatle izlediği bir trend oldu. Fiyatların bu şekilde dalgalanması, piyasanın dinamik doğasını yansıtıyor. Altın, güvenli liman yatırımları arasında yerini korumaya devam ediyor.

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