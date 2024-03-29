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EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ NİSAN 2024 | SSK, Bağ-Kur, 4C maaş ödeme günleri değişti mi? Tahsis numarası son rakamı 2,4,6,8 olanlar...

Emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri, özellikle bayram dönemlerinde merak konusu olabiliyor. Kamu kurumu çalışanları ve emekliler, maaşlarının bayramdan önce mi yoksa sonra mı ödeneceğini öğrenmek istiyorlar. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda maaş ödemeleri öne çekilmişti ancak 2024 yılında durum nasıl olacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:09 Güncelleme 29 Mart 2024, 08:09
EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ NİSAN 2024 | SSK, Bağ-Kur, 4C maaş ödeme günleri değişti mi? Tahsis numarası son rakamı 2,4,6,8 olanlar...

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Emekli ve memur maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 ve 28'i arasında hesaplarına alıyorlar. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Peki, nisan ayında emekli maaşları erken mi yatacak? İşte detaylar...

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.



Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.



Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.



EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

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