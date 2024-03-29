EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ NİSAN 2024 | SSK, Bağ-Kur, 4C maaş ödeme günleri değişti mi? Tahsis numarası son rakamı 2,4,6,8 olanlar...

Emekli ve memur maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Normal şartlarda, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını 25 ve 28'i arasında hesaplarına alıyorlar. Kamu kurumlarında çalışan memurlara ise maaş ödemeleri her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılıyor. Peki, nisan ayında emekli maaşları erken mi yatacak? İşte detaylar...