3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi yattı mı?

Dul ve yetim maaşı alanlar

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacak?

Dul ve yetim maaşı alanlara, ödeme oranlarına göre şu miktarlarda ikramiye verilecek:

%50 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 1.500 TL

%75 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 2.250 TL

%25 hisse oranında yetim aylığı alanlara: 750 TL