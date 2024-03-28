3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi yattı mı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekliyi ilgilendiren beklenen haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6.000 TL ikramiye ödenecek. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...
Emekli Bayram İkramiyeleri Belli Oldu: Ödeme Tarihleri ve Detaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre, emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri ve detaylar netleşti.
SSK Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların bayram ikramiyeleri şu tarihlerde ödenecek:
Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18'inde olanlara: 2 Nisan
Her ayın 19, 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlara: 3 Nisan
Her ayın 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlara: 4 Nisan
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı İkramiye Ödeme Tarihleri
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise şu tarihlerde bayram ikramiyelerini alabilecekler:
Bağ-Kur (4B) emeklileri: 5 Nisan
Emekli Sandığı (4C) emeklileri:
Her ayın 1 veya 2'sinde maaş alanlara: 2 Nisan
Her ayın 3, 4 ve 5'inde maaş alanlara: 3-5 Nisan arası