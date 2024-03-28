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3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi yattı mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, emekliler için sevindirici bir haber gündeme geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yönelik ikramiye ödemeleri yapılacak olması, bayramın getirdiği mutluluğu ikiye katlayacak. Ancak bu yıl, geçmiş dönemlerden farklı olarak, emeklilere verilecek olan ikramiye miktarında ciddi bir artış söz konusu. Yapılan güncellemelerle birlikte, emeklilere her iki bayram için de toplamda 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Bu artış, emeklilerin bayram sevincini daha da artıracak bir gelişme olarak karşılandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 09:55 Güncelleme 28 Mart 2024, 09:55
3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi yattı mı?

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, milyonlarca emekliyi ilgilendiren beklenen haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini açıkladı. Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda toplamda 6.000 TL ikramiye ödenecek. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

Emekli Bayram İkramiyeleri Belli Oldu: Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre, emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri ve detaylar netleşti.

SSK Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?

SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların bayram ikramiyeleri şu tarihlerde ödenecek:

Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18'inde olanlara: 2 Nisan

Her ayın 19, 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlara: 3 Nisan

Her ayın 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlara: 4 Nisan

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı İkramiye Ödeme Tarihleri

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise şu tarihlerde bayram ikramiyelerini alabilecekler:

Bağ-Kur (4B) emeklileri: 5 Nisan

Emekli Sandığı (4C) emeklileri:

Her ayın 1 veya 2'sinde maaş alanlara: 2 Nisan

Her ayın 3, 4 ve 5'inde maaş alanlara: 3-5 Nisan arası

Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir?

Emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:

Emekli maaşı alanlar

Dul ve yetim maaşı alanlar

65 yaş (yaşlılık) parası alanlar

Şampiyon sporcular

Vazife malullüğü aylığı alanlar

Güvenlik korucuları

Terörden zarar gören sivil vatandaşlar

Muharip gaziler

Şehit yakınları

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacak?

Dul ve yetim maaşı alanlara, ödeme oranlarına göre şu miktarlarda ikramiye verilecek:

%50 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 1.500 TL

%75 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 2.250 TL

%25 hisse oranında yetim aylığı alanlara: 750 TL

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