Primi Eksik Olanlara 2'si 1 Arada Çözüm! SGK'ya Başvurmak Yeter! 4/1-(a), 4/1-(b)...

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Uzun yıllar boyunca emeklilik hayali kuran ve bu uğurda çalışan pek çok vatandaş, sonunda bekledikleri müjdeli haberi aldı. EYT düzenlemesi ile birlikte, prim ve yıl şartlarını tamamlayanlar emeklilik haklarına kavuştular. Ancak, herkes için durum bu kadar net olmayabilir.

Son günlerde yapılan yeni bir açıklama, emeklilik şartlarını tamamlayamayanlar için umut kapısı açtı. Emeklilik yaşını bekleyemeyen veya primini tamamlayamayan sigortalılar için sunulan toplu ödeme seçeneği, milyonlarca kişi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. EYT yasasıyla birlikte, 4 milyondan fazla kişi emeklilik hakkını elde etti, ancak bazıları gerekli prim ve yıl şartlarını sağlayamıyor.