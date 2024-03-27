50.000 Bin TL’lik Kredinin Geri Ödeme Tutarları ve Aylık Taksitleri Kaç TL? Banka Banka Faiz Oranları Açıklandı

Son zamanlarda ihtiyaç kredisi arayanların dikkatine! Faiz oranları yükselişte ve her banka kendi teklifleriyle öne çıkıyor. Bankalar, yeni müşterileri çekmek için cazip faiz oranları sunuyor. ING Bank, yeni gelenler için aylık %5,25 faiz oranıyla dikkat çekiyor. Buna göre, aylık taksitler 3.761,78 TL'den başlıyor.
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NG Bank'tan Yeni Müşterilere Özel Teklif Yeni gelenlere:
- Faiz Oranı: %5,25
- Her ay ödenecek tutar: 3.761,78 TL
- Toplam geri ödeme: 135.674,08 TL
DenizBank'ın İhtiyaç Kredisi Teklifi
- Faiz Oranı: %4,05
- Aylık Ödeme: 3.125,30 TL
- Toplam Ödeme: 112.798,30 TL
TEB'den Hoş Geldiniz Kampanyası
- Faiz Oranı: %4,19
- Aylık Ödeme: 3.197,24 TL
- Toplam Geri Ödeme: 115.388,14 TL