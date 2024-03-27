3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Bu güncellemeyle birlikte emeklilerin bayram sevinci daha da artacak.

Emekli Bayram İkramiyeleri Belli Oldu: Ödeme Tarihleri ve Detaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre, emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri ve detaylar netleşti. SSK Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların bayram ikramiyeleri şu tarihlerde ödenecek: Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18'inde olanlara: 2 Nisan Her ayın 19, 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlara: 3 Nisan Her ayın 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlara: 4 Nisan