3 bin TL emekli ikramiyesi tahsis numarasına göre ödeme günleri 2024! Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, EYT bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Bu güncellemeyle birlikte emeklilerin bayram sevinci daha da artacak.
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emeklileri sevindirecek bir haber geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere 3.000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. Bu güncellemeyle birlikte emeklilerin bayram sevinci daha da artacak.
Emekli Bayram İkramiyeleri Belli Oldu: Ödeme Tarihleri ve Detaylar
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurusuna göre, emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihleri ve detaylar netleşti.
SSK Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak?
SSK 4A kapsamında gelir ve aylık alanların bayram ikramiyeleri şu tarihlerde ödenecek:
Maaş ödemeleri her ayın 17 veya 18'inde olanlara: 2 Nisan
Her ayın 19, 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlara: 3 Nisan
Her ayın 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlara: 4 Nisan
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı İkramiye Ödeme Tarihleri
Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ise şu tarihlerde bayram ikramiyelerini alabilecekler:
Bağ-Kur (4B) emeklileri: 5 Nisan
Emekli Sandığı (4C) emeklileri:
Her ayın 1 veya 2'sinde maaş alanlara: 2 Nisan
Her ayın 3, 4 ve 5'inde maaş alanlara: 3-5 Nisan arası
Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir?
Emekli bayram ikramiyesinden yararlanabilecek kişiler şunlardır:
Emekli maaşı alanlar
Dul ve yetim maaşı alanlar
65 yaş (yaşlılık) parası alanlar
Şampiyon sporcular
Vazife malullüğü aylığı alanlar
Güvenlik korucuları
Terörden zarar gören sivil vatandaşlar
Muharip gaziler
Şehit yakınları
Dul ve Yetim Maaşı Alanlar Ne Kadar İkramiye Alacak?
Dul ve yetim maaşı alanlara, ödeme oranlarına göre şu miktarlarda ikramiye verilecek:
%50 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 1.500 TL
%75 hisse oranında ölüm aylığı alanlara: 2.250 TL
%25 hisse oranında yetim aylığı alanlara: 750 TL