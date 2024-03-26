Ölüm aylığı alana zamlı promosyon yatacak mı 2024? Dul ve yetim maaşı alanlar kaç TL promosyon alacak? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların merakla beklediği soruları yanıtladı ve dul ile yetim maaşı alanlara yönelik önemli bir promosyon programının detaylarını açıkladı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların merakla beklediği soruları yanıtladı ve dul ile yetim maaşı alanlara yönelik önemli bir promosyon programının detaylarını açıkladı.
İŞTE SGK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12,7 milyon emeklinin yanı sıra 3,3 milyon ölüm aylığı alan hak sahibine de başvurmaları halinde kamu bankaları tarafından 5 bin lira ödeneceği belirtildi.
Açıklamda, kurumdan aylık alan 12,7 milyon emeklinin bulunduğu hatırlatılarak, emeklilerin aylık ödemelerinin bankaları aracılığı ile yapıldığı dile getirilerek, "Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir" denildi.
Açıklamada ayrıca ölüm aylığı alanlar da promosyon verileceği belirtilerek, "SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Belirlenen tutarların asgari seviyede olduğu, bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği dile getirilerek, bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının ayrıca paylaşılacağı bilgisi paylaşıldı.