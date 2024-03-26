Ölüm aylığı alana zamlı promosyon yatacak mı 2024? Dul ve yetim maaşı alanlar kaç TL promosyon alacak? Ziraat, Vakıfbank, Halkbank...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların merakla beklediği soruları yanıtladı ve dul ile yetim maaşı alanlara yönelik önemli bir promosyon programının detaylarını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12,7 milyon emeklinin yanı sıra 3,3 milyon ölüm aylığı alan hak sahibine de başvurmaları halinde kamu bankaları tarafından 5 bin lira ödeneceği belirtildi.