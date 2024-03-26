Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

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Nisan ayı, memur ve emekli vatandaşlar için maaş ödemeleriyle birlikte bayram ikramiyelerinin de heyecanla beklenildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleşirken, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 25 ve 28'i arasında alıyor. Peki, memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK? Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.



Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.