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Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

Nisan ayına girmemizle birlikte, memur ve emekli vatandaşlarımızın maaş ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçmiş bayramda önceden hesaplara yatırılan ödemelerin ardından, Nisan ayı için merakla beklenen ödemelerin ne zaman gerçekleşeceği konusu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:03 Güncelleme 26 Mart 2024, 10:03
Maaşlar bayramdan önce yatacak mı 2024? Memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? 4A-4B-4C Nisan ayı ödeme takvimi!

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Nisan ayı, memur ve emekli vatandaşlar için maaş ödemeleriyle birlikte bayram ikramiyelerinin de heyecanla beklenildiği bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Normal şartlarda SSK emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 26'sı arasında gerçekleşirken, Bağ-Kur emeklileri maaşlarını 25 ve 28'i arasında alıyor. Peki, memur ve memur emeklisi maaşları erken mi ödenecek? İşte konu hakkında detaylar...

NİSAN AYI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI ERKEN Mİ YATACAK?

Emekli maaşı ödemeleri, tahsis numarasına göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine farklı günlerde yatırılıyor.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramında emeklilere bayram ikramiyesi ile beraber maaş ödemeleri öne çekilerek bayramdan önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada bayram öncesinde 8-9 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli olacağını duyurdu.



Maaş ödemeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığıyla yapıldığından bakanlık çalışanlarının idari izinli olması ön görülüyor.

Henüz Nisan ayı emekli ve memur maaşı ödemelerinin öne çekildiğine ilişkin resmi bir bilgilendirme bulunmuyor. Ancak Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerine denk gelmesi sebebiyle ödemelerin bu tarihten önce yapılması bekleniyor.



EMEKLİLER NİSAN AYINDA İKRAMİYE ÖDEMESİ ALACAK

16 milyon SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi 2024 yılının Nisan ayında maaşlarının yanı sıra ikramiye ödemesi de alacak.



Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi %50 artışla birlikte 3.000 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ödemelerinin 2-5 Nisan tarihlerinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.



GEÇTİĞİMİZ YIL EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATIRILDI

2023 yılında Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14,16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırıldı.

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