Hesap, Kitap Yapıldı: 2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Ne Kadar?

1.20 gibi rekabetçi bir faiz oranı ile sunulan konut kredileri, özellikle düşük gelirli aileler için ev sahibi olmanın yollarını açıyor. Bu kredi paketi, alıcılara 120 veya 180 ay gibi genişletilmiş ödeme planları sunarak, yüksek kira maliyetleri karşısında bir alternatif oluşturuyor. Devletin sağladığı bu önemli destek sayesinde, pek çok kişi konut edinme hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Yükselen kira fiyatları ve artan konut ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür finansal yardımların değeri daha da anlam kazanmakta, birçok ailenin ev sahibi olma yolundaki en büyük destekçisi haline geldi.