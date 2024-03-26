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Hesap, Kitap Yapıldı: 2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Ne Kadar?

Ev sahibi olma hayali kuranlar için "İlk Evim Konut Kredisi", özellikle ilk defa ev alacak bireyleri hedef alarak onlara bu hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuyor. Bu kredi paketi, geniş taksit seçenekleri ile dikkat çekiyor; alıcılar 120 ay (10 yıl) veya 180 ay (15 yıl) gibi uzun vadelerle ödeme yapabiliyorlar. Ancak birçok kişi için asıl merak edilen konu, 2 milyon TL gibi bir kredi tutarı için aylık ödeme miktarının ne kadar olacağı ve toplamda ne kadar geri ödeme yapılacağıdır.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 11:26 Güncelleme 26 Mart 2024, 11:26
Hesap, Kitap Yapıldı: 2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Ne Kadar?

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1.20 gibi rekabetçi bir faiz oranı ile sunulan konut kredileri, özellikle düşük gelirli aileler için ev sahibi olmanın yollarını açıyor. Bu kredi paketi, alıcılara 120 veya 180 ay gibi genişletilmiş ödeme planları sunarak, yüksek kira maliyetleri karşısında bir alternatif oluşturuyor. Devletin sağladığı bu önemli destek sayesinde, pek çok kişi konut edinme hayallerini gerçekleştirme fırsatı buluyor. Yükselen kira fiyatları ve artan konut ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, bu tür finansal yardımların değeri daha da anlam kazanmakta, birçok ailenin ev sahibi olma yolundaki en büyük destekçisi haline geldi.

Kimler Faydalanabilir?

Bu krediden yararlanmak için daha önce ev sahibi olmamış ve şu anda bir evi olmayan kişiler başvurabilir. Projeye bu yüzden İlk Evim Konut Kredisi adı verilmiş.

Etkileri Neler Olacak?

Bu proje ile birlikte, birçok kişi kira ödemek yerine kendi evinin sahibi olmayı tercih edecek. Bu durum, ev satışlarını artırabilir ve rekabetle birlikte ev fiyatlarında düşüş olabilir.

1.20 Faizli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?

Örnek Hesaplama

Kredi türü: Konut Kredisi

Kredi miktarı: 2.000.000 TL

Vade: 180 ay

Faiz: 1.20

2.000.000 TL için 180 ay vadede %1,20 faizle kredi alırsanız:

  • Aylık Taksit: 27.174,45 TL
  • Toplam Geri Ödeme: 4.891.401,03 TL

İlk Evim Konut Kredisi Nedir?

İlk Evim Konut Kredisi, özellikle ilk kez ev sahibi olacak bireyler için tasarlanmış bir finansman yöntemidir. Bu kredi, uygun faiz oranları ve geri ödeme planları ile dikkat çeker, böylece bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanıza olanak tanır.

Avantajları Nelerdir?

  • Uygun Faiz Oranları: İlk evinizi satın alırken, bankalar genellikle daha düşük faiz oranları sunar. Bu, toplam geri ödeme miktarınızı önemli ölçüde azaltabilir.
  • Esnek Ödeme Planları: Farklı ödeme planları arasından seçim yapabilir, bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.
  • Uzun Vadeli Ödeme Seçenekleri: Kredi vadesi, genellikle 10 yıla kadar uzanabilir. Bu, aylık ödemelerinizi daha yönetilebilir hale getirir.
  • Devlet Destekleri: Bazı durumlarda, devlet tarafından sunulan faiz indirimleri veya diğer teşviklerden yararlanabilirsiniz.

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