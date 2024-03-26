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Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek! Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir

Türkiye genelinde konut piyasasında yaşanan hareketlilik, ev fiyatlarında rekor seviyelere ulaşmaya devam ediyor. Son verilere göre, ev fiyatlarının en yoğun artış gösterdiği bölgeler de netlik kazandı. Yapılan analizlere göre, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde de önemli artışlar yaşandığı görülüyor. İşte konut yatırımı açısından popüler olan o şehir...

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 21:27 Güncelleme 26 Mart 2024, 21:27
Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek! Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir

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Koronavirüs salgını döneminde Türkiye genelinde konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, küresel piyasalarda en çok artış gösteren ülke Türkiye oldu. Merkez Bankası'nın eylül ayı konut fiyat endeksine göre, Türkiye'de konut satış fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 89.2 olarak kaydedildi. Bu artış, vatandaşların cebini yakarken konut yatırımcılarını sevindirdi.

EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!

Konut fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği bir dönemde, Sakarya öne çıkmaya başladı. Doğal güzellikleri ve eşsiz konumuyla dikkat çeken Sakarya, özellikle merkez ilçesi Adapazarı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

YATIRIMCILARIN TERCİHİ SAKARYA

Sakarya, sahip olduğu 16 ilçesiyle birçok farklı seçenek sunarken, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı ilçeleriyle yatırımcıların tercihleri arasında yer alıyor.

İSTANBUL'U YAKALAYACAK

Özellikle tatilcilerin ilgisini çeken bölgeleriyle dikkat çeken Sakarya, son dönemde Sapanca Gölü çevresine kurulan bungalov evlerle de değerini arttırmış durumda. Sakarya'nın yaşadığı bu gelişimle birlikte, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük illeri yakalayabileceği ifade edilirken, konut yatırımcıları tarafından da tercih edilmeye başlandığı belirtiliyor.

Merkez Bankası tarafından açıklanan son konut fiyatları endeksi raporunda da Sakarya'nın yaşamış olduğu yükseliş dikkat çekti.

UYARI: BU HABERDEKİ BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMEMELİ VE KONUT SEKTÖRÜNDEKİ DEĞİŞİMLERE İLİŞKİN GENEL BİR BİLGİLENDİRME OLARAK KABUL EDİLMELİDİR.

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