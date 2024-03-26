Bu ilden ev alanlar para makinesine dönüşecek! Konut yatırımında x10 kat kazandıran şehir

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye genelinde konut fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasıyla birlikte, küresel piyasalarda en çok artış gösteren ülke Türkiye oldu. Merkez Bankası'nın eylül ayı konut fiyat endeksine göre, Türkiye'de konut satış fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 89.2 olarak kaydedildi. Bu artış, vatandaşların cebini yakarken konut yatırımcılarını sevindirdi.
EV ALMAK İSTEYENLER DİKKAT!
Konut fiyatlarındaki yükselişin devam ettiği bir dönemde, Sakarya öne çıkmaya başladı. Doğal güzellikleri ve eşsiz konumuyla dikkat çeken Sakarya, özellikle merkez ilçesi Adapazarı ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.
YATIRIMCILARIN TERCİHİ SAKARYA
Sakarya, sahip olduğu 16 ilçesiyle birçok farklı seçenek sunarken, Akyazı, Arifiye, Erenler, Ferizli, Geyve, Hendek, Karapürçek, Karasu, Kaynarca, Kocaali, Pamukova, Sapanca, Serdivan, Söğütlü ve Taraklı ilçeleriyle yatırımcıların tercihleri arasında yer alıyor.