Ziraat Bankası Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Ziraat Bankası Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

Başkan Erdoğan'ın Açıklamaları

Başkan Erdoğan, halka hitaben yaptığı konuşmada, kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyon miktarlarının 8 ile 12 bin lira arasında olacağını belirtti. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına dikkat çekti.