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Vakıfbank zamlı promosyon ücretleri ne kadar oldu? Vakıfbank emekli promosyon başvuru ekranı 2024! Şarlar nedir, başvuru nasıl yapılır?

Son dönemde emekli maaş zammı ve ikramiye zamlarıyla birlikte, emekli promosyonlarında da hareketlilik yaşanıyor. Özellikle kamu bankalarının rekabetçi tutumları, özel bankaların gerisinde kalmalarına neden olurken, bu durum emekli promosyonlarında da değişikliklere sebep oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, kamu bankalarının emekli promosyon taban sınırlarının artırıldığı belirtildi. Bu gelişmelerin ardından gözler, VakıfBank'ın yeni emekli promosyon tutarlarına çevrildi.

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 07:11 Güncelleme 25 Mart 2024, 07:12
Vakıfbank zamlı promosyon ücretleri ne kadar oldu? Vakıfbank emekli promosyon başvuru ekranı 2024! Şarlar nedir, başvuru nasıl yapılır?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir mitingde halka hitap etti. Emeklilere yönelik promosyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, kamu bankalarının emekli maaşlarına göre 8 ila 12 bin lira arasında promosyon belirlediğini duyurdu. Ayrıca, diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağını belirtti.

VakıfBank'ın emekli promosyon miktarlarının güncellenmesi beklenirken, Erdoğan'ın açıklamasına göre VakıfBank'ın promosyon ücretleri de aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak.

Önceki dönemde VakıfBank'ın emekli promosyon tutarları şu şekildeydi:

3.500 TL'ye kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500 TL,

10.000 TL ve üzerinde olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL.

ŞARTLAR NELER?

Bu promosyon ödemeleri, emekli maaşının VakıfBank'tan 3 yıl süreyle alınması şartıyla peşin ve nakdi olarak yapılmaktadır.

Emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için en yakın VakıfBank şubesine başvurabilirler veya VakıfBank'ın internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirler.

Promosyon ödemeleri, 3 yıl boyunca emekli maaşının VakıfBank'tan alınmasını taahhüt etmek şartıyla yapılacaktır. Ancak, bu süre içinde gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek artışlar nedeniyle ek promosyon ödemeleri yapılmayacaktır.

Emekli maaşını VakıfBank aracılığıyla alanlara sunulan ayrıcalıklar arasında, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından yapılacak düzenli EFT/havale işlemlerinden masraf alınmaması, HGS etiketinin ücretsiz olarak alınması ve bankanın kredi kartlarında kart aidatı alınmaması gibi avantajlar bulunmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖDEMELER NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli promosyonlarının güncellenmesi için başvuruların pazartesi (25 Mart) gününden itibaren alınacağını duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 28 Mart'tan itibaren emeklilerin promosyon ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını belirtti. Ayrıca, diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Emeklilerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu güncelleme ve çalışmalar, emeklilerin memnuniyeti ve refahı için önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.

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