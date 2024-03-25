Son dakika: Maaşa göre kime ne kadar promosyon verilecek? İşte Ziraat Bankası’nın promosyon hesabı! Güncelleme başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyon unda en çok merak edilen konulardan biri maaşa göre kimin ne kadar ödeme alacağıydı.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında Kasım 2022'de imzalanan protokol kapsamında taban promosyon tutarları gelir/aylıkları 3 bin 500 liraya kadar olanlar için 3 bin, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlar için 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlar için 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlar için 5 bin lira olarak belirlenmişti. Şimdi hem maaş dilimleri hem de promosyon tutarları güncellendi.