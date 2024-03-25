ING Bank zamlı emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu 2024? ING Bank promosyon başvurusu nasıl yapılır? Şartlar ve başvuru ekranı!

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki bir mitingde emeklilere yönelik büyük bir müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu bankaları emekli promosyonlarını 8 bin TL ile 12 bin TL arasında bir miktarla güncelleyecek. "Kamu bankalarımız bu yıl için promosyon ödemelerini 8 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye kadar belirledi. Diğer bankaların da bu rakamları geçmemesi umudu içindeyim," ifadelerine yer verdi. Daha önce Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi bankalar en fazla 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyordu. Bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin maaş tutarına göre alacakları promosyonlar, kamu bankalarında önemli ölçüde artacak.

ING BANK YENİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

ING Bank, SGK emeklilerine, maaşlarını bankaya taşıyanlara göre değişen miktarlarda, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 5.000 TL'ye kadar daha ekstra promosyon öneriyor. Böylece toplamda 15.000 TL'ye varan bir promosyon elde edilebilir.

Henüz yeni zamlı miktar için banka tarafından açıklama gelmedi. Liste yenilendiğinde haberimizde olacaktır.