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ING Bank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet ING Bank Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

Türkiye'de emekli olan vatandaşlar, 2024 yılında kamu bankalarından alacakları promosyon miktarında artış yaşanacağını öğrendi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte, detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:13 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:13
ING Bank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet ING Bank Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla, kamu bankaları aracılığıyla emekli maaşı alanlara verilen promosyonlarda güncellemeler yapıldığı duyuruldu. Mart ayı içerisinde başlayacak olan promosyon ödemeleri, emekliler arasında merak konusu haline geldi. İşte detaylar...

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki bir mitingde emeklilere yönelik büyük bir müjde verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, kamu bankaları emekli promosyonlarını 8 bin TL ile 12 bin TL arasında bir miktarla güncelleyecek. "Kamu bankalarımız bu yıl için promosyon ödemelerini 8 bin TL'den başlayıp 12 bin TL'ye kadar belirledi. Diğer bankaların da bu rakamları geçmemesi umudu içindeyim," ifadelerine yer verdi. Daha önce Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası gibi bankalar en fazla 5 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyordu. Bu gelişmeyle birlikte, emeklilerin maaş tutarına göre alacakları promosyonlar, kamu bankalarında önemli ölçüde artacak.

ING BANK YENİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?

ING Bank, SGK emeklilerine, maaşlarını bankaya taşıyanlara göre değişen miktarlarda, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 5.000 TL'ye kadar daha ekstra promosyon öneriyor. Böylece toplamda 15.000 TL'ye varan bir promosyon elde edilebilir.

Henüz yeni zamlı miktar için banka tarafından açıklama gelmedi. Liste yenilendiğinde haberimizde olacaktır.

Özel Bankaların Durumu Ne Olacak?

Kamu bankalarının promosyonları 12 bin TL'ye çıkarmasının ardından tüm gözler özel bankalara çevrildi. Mart ayından itibaren bazı özel bankaların promosyon miktarlarını artırdığı gözlemlendi. Özel bankaların da promosyonlarını güncellemesi beklenirken, şu anda 15 bin TL'ye varan ödeme yapan bankalar bulunuyor.

Bankalardan Gelen Promosyon Haberleri

Akbank, belirli bir dönemde maaşını bankaya taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartı için verilen otomatik fatura ödeme talimatlarına ek olarak 2.500 TL chip-para ödülü sunarak toplamda 12.500 TL ödül fırsatı yaratıyor.

Garanti Bankası, emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu promosyona ek olarak, belirli bir miktar kredi kartı harcaması yapılması halinde 1.000 TL bonus da ekleniyor, toplamda 8.500 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.İş Bankası, SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez ödeme alan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Yapı Kredi, belirli bir dönemde SGK emekli aylığını bankadan alma taahhüdünde bulunan müşterilere 12.500 TL'ye varan nakit promosyon vaat ediyor. Ayrıca, yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda ekstra 1.500 TL nakit ödül sunuluyor.

QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı için yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere, toplamda 9.200 TL'ye varan promosyon öneriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli promosyonlarıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Işıkhan, kamu bankalarının promosyon güncellemeleri için başvuruların pazartesi gününden itibaren alınmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Işıkhan, "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" şeklinde konuştu. Bu bilgiyle birlikte emeklilerin promosyon ödemeleri konusunda net bir tarih vermiş oldu.

Emekli Promosyonu Nasıl Alınır?

Emekli maaş promosyonundan yararlanmak isteyen emekliler için birkaç adım bulunuyor. Emekliler, istekleri bankadan maaşlarını alabilirler ve bankalar, maaşlarını kendi bankalarından çekmeyi taahhüt eden emeklilere emekli maaş tutarına göre değişen miktarlarda banka promosyonu veriyor. Emekliler, maaşlarını taşımak istediklerinde, yeni bankalarına bu durumu bildirmek zorundalar. Bu bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor; ancak bu durumda, mevcut bankada kalınan süreye göre hesaplanan promosyon miktarı emeklide kalırken, kalan kısmı iade ediliyor.

Emeklilerin Beklentisi ve Bankaların Rekabeti

Kamu ve özel bankalar arasındaki bu rekabet, emeklilere sunulan promosyon miktarlarının artmasına yol açıyor. Emekliler, artık daha yüksek promosyonlar ve ekstra avantajlar bekliyorlar. Bankaların sunduğu promosyonlar, sadece nakit ödemeyle sınırlı kalmıyor; ekstra bonuslar, indirimler ve ödül puanları gibi çeşitli avantajlar da sunuluyor. Bu durum, emeklilerin banka seçimlerinde önemli bir faktör haline geliyor.

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