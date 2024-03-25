Halkbank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-devlet Halkbank zamlı emekli promosyon başvuru ekranı

Halkbank, emekli promosyonlarını artırarak özel bankalarla rekabet etme yolunda önemli bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırma kararı alması, özellikle Halkbank'a olan ilgiyi artırdı. Özel bankaların promosyon tutarlarının 15 bin TL'ye kadar çıkmasıyla kamu bankaları arasındaki rekabet sıkılaşırken, Halkbank bu yarışta iddialı bir konuma geldi. Peki, Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar oldu 2024? Nasıl başvurabilirim? İşte merak edilenler...