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Halkbank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-devlet Halkbank zamlı emekli promosyon başvuru ekranı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin artırılacağını duyuran Başkan Erdoğan, kamu bankalarının bu kapsamda aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında promosyon belirlediğini ifade etti. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına olan inancını dile getirdi.

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 16:10 Güncelleme 27 Mart 2024, 16:10
Halkbank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-devlet Halkbank zamlı emekli promosyon başvuru ekranı

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Halkbank, emekli promosyonlarını artırarak özel bankalarla rekabet etme yolunda önemli bir adım attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika açıklamasıyla kamu bankalarının emekli promosyonlarını artırma kararı alması, özellikle Halkbank'a olan ilgiyi artırdı. Özel bankaların promosyon tutarlarının 15 bin TL'ye kadar çıkmasıyla kamu bankaları arasındaki rekabet sıkılaşırken, Halkbank bu yarışta iddialı bir konuma geldi. Peki, Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar oldu 2024? Nasıl başvurabilirim? İşte merak edilenler...

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU BAŞLADI!

Halkbank Promosyon Ücretleri Güncellendi

Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrasında Halkbank, emekli promosyon ücretlerini güncelledi. Güncellemeye göre, emekli aylığına bağlı olarak 8 bin ile 12 bin TL arasında promosyon ödenecek.

Önceden belirlenen promosyon ücretleri ise şu şekildeydi:

3.500 TL'ye kadar olanlara: 3.000 TL

3.500 TL – 7.500 TL arası olanlara: 3.500 TL

7.500 TL – 10.000 TL arası olanlara: 4.500 TL

10.000 TL'den fazla olanlara: 5.000 TL

Yeni promosyon ödemeleri için başvurular, mobil uygulama, internet şubesi, telefon veya Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

Promosyon Başvuru Tarihleri Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli promosyonları için güncelleme başvurularının pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacağını duyurdu. 28 Mart itibarıyla başvuruların tamamlanmasının ardından promosyon ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanacak.

NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

Mobil* ve İnternet Şubesinde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,

0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,

Tüm Halkbank Şubelerinden yapabilirsiniz.

*Mobil uygulamamızın güncel olması gerekmektedir.

Farklı Bankadan Maaş Alırken Emekli Maaşımı Halkbank'a Nasıl Taşırım?

➔ Halkbank Mobil > Başvurular > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,

➔ Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,

➔ 0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'dan,

➔ T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,

➔ Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek,

➔ E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları uygulayarak e-Devlet üzerinden banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile 'Sisteme Giriş' yapınız.

'e-hizmetler' seçeneğine tıklayınız.

Kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçiniz.

Açılan detaylarda SSK için 4A, Bağ-Kur için 4B, Emekli Sandığı için 4C başlığı altındaki 'Banka ve Adres Değişikliği' seçeneğinden maaşınızı almak istediğiniz Halkbank Şubesini belirleyiniz.

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