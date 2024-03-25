2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Kaç TL? Detaylar Geldi

İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanıyor. Bu kredi, ilk kez ev alacaklara yönelik. 120 ya da 180 ay taksit seçenekleri var. Peki 2 milyon TL kredi aldığınızda aylık ne kadar ödersiniz? Toplam geri ödeme ne olur?
İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanıyor. Bu kredi, ilk kez ev alacaklara yönelik. 120 ya da 180 ay taksit seçenekleri var. Peki 2 milyon TL kredi aldığınızda aylık ne kadar ödersiniz? Toplam geri ödeme ne olur?
Kimler Faydalanabilir?
Bu krediden yararlanmak için daha önce ev sahibi olmamış ve şu anda bir evi olmayan kişiler başvurabilir. Projeye bu yüzden İlk Evim Konut Kredisi adı verilmiş.
Etkileri Neler Olacak?
Bu proje ile birlikte, birçok kişi kira ödemek yerine kendi evinin sahibi olmayı tercih edecek. Bu durum, ev satışlarını artırabilir ve rekabetle birlikte ev fiyatlarında düşüş olabilir.
1.20 Faizli Konut Kredisi Nasıl Hesaplanır?
Örnek Hesaplama
Kredi türü: Konut Kredisi
Kredi miktarı: 2.000.000 TL
Vade: 180 ay
Faiz: 1.20
2.000.000 TL için 180 ay vadede %1,20 faizle kredi alırsanız:
İlk Evim Konut Kredisi, özellikle ilk kez ev sahibi olacak bireyler için tasarlanmış bir finansman yöntemidir. Bu kredi, uygun faiz oranları ve geri ödeme planları ile dikkat çeker, böylece bütçenizi sarsmadan ev sahibi olmanıza olanak tanır.