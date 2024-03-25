1825 Günden Başlayan Erken Emeklilik Müjdesi! 49-52-54 Yaşla Emeklilik Gerçek Oluyor

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Emeklilik birçok çalışanın uzun yıllar süren emeğinin ardından hayalini kurduğu bir döneme adım atıyor. Ancak bu sürecin ne zaman başlayacağı, yasalara göre belirlenen yaş, prim günü ve hizmet süresi gibi faktörlere bağlı oluyor. Bu süreçte, 1800 gün prim ödeme ve belirli bir hizmet süresinin tamamlanması gerekmektedir.

1800 GÜNLE EMEKLİLİK Sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesinin en az %60'ını kaybeden vatandaşlar için malulen emeklilik imkanı bulunuyor. Bu durumdaki kişiler, 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde, malulen emeklilik maaşı almaya hak kazanabiliyorlar.