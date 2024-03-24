Vakıfbank zamlı promosyon başvuru ekranı 2024! Vakıfbank promosyon ücretleri ne kadar oldu? Şarlar nedir, başvuru nasıl yapılır?

ŞARTLAR NELER? Bu promosyon ödemeleri, emekli maaşının VakıfBank'tan 3 yıl süreyle alınması şartıyla peşin ve nakdi olarak yapılmaktadır. Emekliler, promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için en yakın VakıfBank şubesine başvurabilirler veya VakıfBank'ın internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarını kullanabilirler. Promosyon ödemeleri, 3 yıl boyunca emekli maaşının VakıfBank'tan alınmasını taahhüt etmek şartıyla yapılacaktır. Ancak, bu süre içinde gelir/aylık tutarlarında meydana gelecek artışlar nedeniyle ek promosyon ödemeleri yapılmayacaktır. Emekli maaşını VakıfBank aracılığıyla alanlara sunulan ayrıcalıklar arasında, internet bankacılığı ve mobil bankacılık kanallarından yapılacak düzenli EFT/havale işlemlerinden masraf alınmaması, HGS etiketinin ücretsiz olarak alınması ve bankanın kredi kartlarında kart aidatı alınmaması gibi avantajlar bulunmaktadır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? ÖDEMELER NE ZAMAN? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli promosyonlarının güncellenmesi için başvuruların pazartesi (25 Mart) gününden itibaren alınacağını duyurdu. Başvuruların tamamlanmasının ardından 28 Mart'tan itibaren emeklilerin promosyon ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını belirtti. Ayrıca, diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Emeklilerin geleceğe daha güvenle bakabilmesi ve hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu güncelleme ve çalışmalar, emeklilerin memnuniyeti ve refahı için önemli adımlar olarak değerlendirilmektedir.