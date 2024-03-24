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Kamu ve özel banka emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2024? Promosyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek? Ödemeler ne zaman yatacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte emekli promosyon başvuruları ve ödemeleri konusunda kamu bankalarında önemli gelişmeler yaşandı. Yapılan güncellemelerle birlikte hangi bankanın ne kadar promosyon verdiği merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 06:05 Güncelleme 25 Mart 2024, 06:05
Kamu ve özel banka emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2024? Promosyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek? Ödemeler ne zaman yatacak?

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Mitingde kamu bankalarının emekli promosyon ödemeleriyle ilgili bilgilendirme yapan Başkan Erdoğan, kamu bankalarının emekli vatandaşlara 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Peki, Kamu ve özel banka emekli promosyon ödemeleri kaç TL oldu 2024? Promosyon başvurusu nasıl yapılır, kimler alabilecek? Ödemeler ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Emekli promosyonları ile ilgili bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, promosyon ödeme tarihiyle ilgili bilgi verdi.

Işıkhan, kamu bankalarının pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını (25 Mart) alacağını duyurdu.

Promosyon ödemelerinin 28 Mart itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıklayan Işıkhan, "Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek" dedi.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yeniden belirlenecek. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 12 bin lira promosyon verilecek.

Türkiye'de faaliyet gösteren 62 banka bulunmaktadır. Bunlar; 33 mevduat bankası (3 adet devlet mevduat bankası (Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank), 30 adet yerli ve yabancı sermayeli özel mevduat bankaları, 1 adet TMSF'ye ait banka (Birleşik Fon Bankası), 19 kalkınma ve yatırım bankası ve 9 katılım bankası şeklindedir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

HALKBANK

Halkbank tarafından emekli maaşını taşıyan vatandaşlara tek seferliğine promosyon ödemesi yapılırken 2024 Halkbank promosyon tutarları şu şekilde: Emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olanlara 3.000 TL, emekli maaşları 3.500 TL ile 7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, emekli maaşları 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL, emekli maaşları 10.000 TL ve üzerinde olanlara 5.000 TL emekli maaş promosyonu ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

Bankadan açıklanan emekli maaş promosyon tablosu şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası'nın maaşa göre verdiği promosyon miktarı şu şekilde:

Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL,

3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,

7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL

10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ

1 Mart 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler 12.500 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL - 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL' nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül ödenir.

AKBANK

3 yıl boyunca maaşını Akbank'tan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan banka promosyonlarından faydanalabilecek.

Bankanın maaşa göre verdiği promosyon miktarları ise şu şekilde:

3.500 TL altı aylık alanlara 6.000 TL,
3.500 - 7.499 TL için 7.000 TL,
7.500 - 9.999 TL için 9.000 TL,
10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

İŞ BANKASI

Emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Bankanın promosyon tablosu ise şu şekilde:

3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL,

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL.

ING BANK

ING Bank, maaşını bankaya taşıyan SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 10.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.

ING Bank yaptığı açıklamada promosyon miktarını şöyle belirtiyor:

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL,

10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

DENİZBANK

Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 5.000 TL'ye varan promosyon fırsatı veriliyor. Banka'nın diğer promosyonları şu şekilde;

0-3.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.000 TL
3.500-7.499 TL Arası Maaş Alanlar 3.500 TL
7.500-9.999 TL Arası Maaş Alanlar 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri Maaş Alanlar 5.000 TL

QNB FİNANSBANK

8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL'ye varan promosyon veriyor.

Promosyon tablosu ise şu şekilde:

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499TL aralığı 4.800TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000TL promosyon

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