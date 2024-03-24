Halkbank zamlı emekli promosyon başvuru ekranı: Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar oldu 2024? Nasıl başvurabilirim?

Yeni promosyon ödemeleri için başvurular, mobil uygulama, internet şubesi, telefon veya Halkbank şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.
Promosyon Başvuru Tarihleri Belli Oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarındaki emekli promosyonları için güncelleme başvurularının pazartesi günü itibarıyla alınmaya başlanacağını duyurdu. 28 Mart itibarıyla başvuruların tamamlanmasının ardından promosyon ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlanacak.
NASIL BAŞVURABİLİRİM?
Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;
Mobil* ve İnternet Şubesinde Başvurular/Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden,
0850 222 92 62 Emekli Hattı'ndan,
Tüm Halkbank Şubelerinden yapabilirsiniz.
*Mobil uygulamamızın güncel olması gerekmektedir.
Farklı Bankadan Maaş Alırken Emekli Maaşımı Halkbank'a Nasıl Taşırım?
➔ Halkbank Mobil > Başvurular > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,
➔ Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,
➔ 0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'dan,
➔ T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,
➔ Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü'ne dilekçe vererek,
➔ E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
Aşağıdaki adımları uygulayarak e-Devlet üzerinden banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.
T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile 'Sisteme Giriş' yapınız.
'e-hizmetler' seçeneğine tıklayınız.
Kurum listesinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nu seçiniz.
Açılan detaylarda SSK için 4A, Bağ-Kur için 4B, Emekli Sandığı için 4C başlığı altındaki 'Banka ve Adres Değişikliği' seçeneğinden maaşınızı almak istediğiniz Halkbank Şubesini belirleyiniz.