Halkbank zamlı emekli promosyon başvuru ekranı: Halkbank emekli promosyon ücreti ne kadar oldu 2024? Nasıl başvurabilirim?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin artırılacağını duyuran Başkan Erdoğan, kamu bankalarının bu kapsamda aylığa göre 8 ila 12 bin lira arasında promosyon belirlediğini ifade etti. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına olan inancını dile getirdi.