SGK uzmanı hayırlı olsun diyerek duyurdu! 11-13-15 yıl primle tereyağından kıl çeker gibi emeklilik

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanır. Bu şartlar tamamlandığında, emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkabilir.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK KOŞULLARI 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik prim gün şartı 4500'e, yani yaklaşık 12.5 yıl prim ödemeye çıkmaktadır. Bu durumda, sigortalının 25 yıldan beri sigortalı olması ve kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.

SİGORTA BAŞLANGICINA DİKKAT Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olanlar, 15 yıllık hizmet süresi ve 3600 prim günü tamamladıklarında, yaş koşulunu yerine getirerek emekliliğe hak kazanabilirler. Bu süreçte, kadın çalışanların 50, erkek çalışanların ise 55 yaşında emekli aylığına hak kazandıkları görülmektedir.

YAŞ KOŞULUNUN ÖNEMİ 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar için, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 gün prim ödeme ile yaş koşulunu yerine getiren bireyler, emeklilik hakkı elde eder. Yaş şartı, bu hizmet süresi ve prim gün sayısının tamamlandığı tarih esas alınarak belirlenir ve kademeli olarak erken yaşlarda emekli olma avantajı sağlar.

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında az prim günü biriktirebilenler için önemli bir fırsattır. Ancak, bu imkandan faydalanabilmek için belirlenen şartların titizlikle incelenmesi ve yerine getirilmesi gerekmektedir. Emeklilik planlaması yaparken bu koşulların dikkate alınması, emeklilik yolculuğunuzda size rehberlik edecektir.