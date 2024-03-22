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3596-5375-7183 prim günü olan yaşadı! 10 15 yıllık sigortayla emeklilik tarihi çıkarma tablosu

Türkiye'de milyonlarca çalışan için emeklilik, hem bir hak hem de geleceğe dair önemli bir planlama konusudur. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşların emeklilik planlamalarını kolaylaştırmak adına önemli bir adım attı. Resmi internet sitesinde yer alan yeni emeklilik hesaplama tablosu, bu adımın en somut göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yenilik, emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak vatandaşlara ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Böylece, emeklilik planlamasında yaşanan belirsizliklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 10:16 Güncelleme 22 Mart 2024, 10:16
3596-5375-7183 prim günü olan yaşadı! 10 15 yıllık sigortayla emeklilik tarihi çıkarma tablosu

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SGK'nın bu yenilikleri, vatandaşların emeklilik planlamalarını daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapmalarına olanak tanıyarak, geleceklerini daha güvenli bir zemine oturtmalarına yardımcı oluyor. Bu adımlar, özellikle emeklilik konusunda yaşanan belirsizlikleri minimuma indirgeyerek herkes için daha öngörülebilir bir sürecin kapılarını aralıyor.

ÜÇ ŞARTI VAR

SGK tarafından emeklilik için belirlenen yaş, hizmet süresi ve prim gün sayısı şeklinde üç ana şart bulunmaktadır. Bu koşulları yerine getiren her vatandaş, emeklilik hakkını kazanmaktadır.

Özellikle 10 yıl (3600 gün) çalışmış veya bu süreye denk borçlanma yapmış sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanma şansına sahiptir.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan vatandaşlar için ise kısmi emeklilik hakkı söz konusudur. Bu durum, 25 yıl ve 4500 gün şartını içermekte olup, ilgili koşulları yerine getirenler ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve 4500 gün prim ödedikten sonra emeklilik hakkı kazanmaktadır. Bağ-Kurlu çalışanlar için de benzer şekilde kısmi emeklilik şartları mevcuttur.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İMKANLARI

Kadın çalışanlar için doğum borçlanması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Sahip oldukları çocuk sayısına göre, 2160 güne kadar prim kazanımı mümkündür.

Askerlik borçlanması ise özellikle askerlikten önce sigortalı olarak çalışmış kişiler için emeklilik prim gün sayısını artıran bir fırsat olarak dikkat çekiyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın doldurulması koşuluyla gerçekleşiyor. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile farklı emeklilik şansları sunan bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartları uygulamaktadır.

Örneğin, belirli tarihler arasında şartları yerine getiren erkekler 56, kadınlar ise 52 yaşında emeklilik imkanına kavuşabilmektedir. Bu tarihler ilerledikçe, emeklilik yaşı da artış göstermektedir.

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