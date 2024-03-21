Merkez Bankası 22 Mart faiz kararı sonrası: Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri

Son zamanlarda faiz oranları yükselişe geçti. Birçok banka, çeşitli oranlarda faiz sunuyor. 200 bin TL yatıranların ne kadar kazanç elde edeceği belli oldu. Gelin, 200 bin TL ile hangi bankanın ne kadar kazandırdığına bakalım.
Son zamanlarda faiz oranları yükselişe geçti. Birçok banka, çeşitli oranlarda faiz sunuyor. 200 bin TL yatıranların ne kadar kazanç elde edeceği belli oldu. Gelin, 200 bin TL ile hangi bankanın ne kadar kazandırdığına bakalım.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Faizi Yüzde 50'ye Çıkardı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı.
Merkez Bankası'nın kararlarından sonra faizler daha çok konuşulmaya başlandı. 200 bin TL yatırmanın kazancı merak ediliyor. 200 bin TL'ye tam 46.051,15 TL kazanç! İşte detaylar:
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Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır. Genellikle, vadeli mevduat hesapları vadeli olmayan (vadesiz) hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar. Mevduat faizi, tasarruf sahiplerinin para biriktirirken aynı zamanda ek gelir elde etmelerini sağlayan önemli bir finansal araçtır.
Mevduat faizinin hesaplanması, bankanın sunduğu faiz oranına, mevduatın tutarına ve mevduatın bankada kalma süresine bağlıdır. Hesaplama formülü genellikle şu şekildedir:
Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365
Burada "Ana Para", mevduata yatırılan başlangıç tutarıdır; "Faiz Oranı", bankanın mevduat için uyguladığı yıllık faiz oranıdır; ve "Gün Sayısı", paranın bankada tutulduğu gün sayısını ifade eder.
Mevduat faizi, hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. İki ana mevduat hesabı türü vardır: