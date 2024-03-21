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Her Evlat Kendi Payını Almak İçin Bunu Yapmak Zorunda! Miras Dağıtımında Flaş Düzenleme

Bu yeni düzenleme, miras işlemlerinin daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına imkan tanıyor. Kardeşler arasında anlaşmazlık olmadan, herkesin rahatlıkla kendi payını alabilmesi veya satması mümkün hale geliyor. Böylece, aile içindeki uzun süreli anlaşmazlıkların önüne geçilmiş oluyor.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 05:10 Güncelleme 22 Mart 2024, 05:10
Her Evlat Kendi Payını Almak İçin Bunu Yapmak Zorunda! Miras Dağıtımında Flaş Düzenleme

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Çoğu anne ve baba, evlerini ve arazilerini çocukları arasında paylaştırarak miras bırakmayı seçiyor. Bu durum bazen sorunlara yol açabiliyor. Bu sorunları çözmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeni bir düzenleme getirdi.

Konut fiyatlarındaki bu artış, orta gelirli ailelerin yeni ev almasını zorlaştırıyor. Bu durum, daha önce ev sahibi olan aileler için miras paylaşımını daha karmaşık hale getiriyor.

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Miras olarak bırakılan taşınmazların belirli paylara bölünmesi, kardeşler arasında ciddi anlaşmazlıklara sebep olabiliyor. Hisseli tapu sistemi, miras kalan taşınmazların çocuklar arasında belirli oranlarda paylaştırılmasını sağlıyor. Ancak bu sistemde birçok anlaşmazlık yaşandığı görüldü. Bu yüzden sorunları daha kolay çözebilmek için yeni bir yöntem devreye sokuldu.

Artık, hisseli tapu sahibi olan kardeşler, kendi paylarını satmak istediklerinde, diğer hissedarların ortak kararına ihtiyaç duymadan, yazılı bir anlaşma yapabilecekler. Bu yeni düzenleme, noter onayı olmadan da miras paylaşımının yapılabilmesine olanak tanıyor.

Miras yoluyla gelen mülklerin dağıtımında, hisseli tapu alımı önemli bir nokta oluşturuyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri, bu süreçte önemli adımlardır. Artık, bir evin miras yoluyla devri için yazılı bir anlaşma yapmak yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışında, hissedarların ortak bir karar alması gerekmekte. Vekalet vermek, tapuda hazır bulunma ve tapu devri işlemleri için bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata yetki verilmesini sağlıyor.

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