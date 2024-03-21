Her Evlat Kendi Payını Almak İçin Bunu Yapmak Zorunda! Miras Dağıtımında Flaş Düzenleme

Artık, hisseli tapu sahibi olan kardeşler, kendi paylarını satmak istediklerinde, diğer hissedarların ortak kararına ihtiyaç duymadan, yazılı bir anlaşma yapabilecekler. Bu yeni düzenleme, noter onayı olmadan da miras paylaşımının yapılabilmesine olanak tanıyor.

Miras yoluyla gelen mülklerin dağıtımında, hisseli tapu alımı önemli bir nokta oluşturuyor. Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri, bu süreçte önemli adımlardır. Artık, bir evin miras yoluyla devri için yazılı bir anlaşma yapmak yeterli olacak.

Hisseli tapuların satışında, hissedarların ortak bir karar alması gerekmekte. Vekalet vermek, tapuda hazır bulunma ve tapu devri işlemleri için bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu, tüm hissedarları temsil edecek bir avukata yetki verilmesini sağlıyor.