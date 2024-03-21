Belli Oldu: 2 Milyon TL 1.20 Faizli Konut Kredisi Geri Ödemesi Kaç TL?

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İlk Evim Konut Kredisi, ev sahibi olmak isteyenler için hazırlanıyor. Bu kredi, ilk kez ev alacaklara yönelik. 120 ya da 180 ay taksit seçenekleri var. Peki 2 milyon TL kredi aldığınızda aylık ne kadar ödersiniz? Toplam geri ödeme ne olur?

Kimler Faydalanabilir? Bu krediden yararlanmak için daha önce ev sahibi olmamış ve şu anda bir evi olmayan kişiler başvurabilir. Projeye bu yüzden İlk Evim Konut Kredisi adı verilmiş.