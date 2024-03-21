Başvuru Ekranı Açıldı: Ziraat Bankası 255 M2 2 Katlı Ahşap Evi 420.000 TL’ye Satıyor!

Bankalardan icralık ev satın almak, piyasa değerinin altında mülk edinme fırsatı sunar. Ancak, bu süreç, alıcılar için bazı zorlukları ve dikkat edilmesi gereken hususları da beraberinde getirir. İcralık ev satın alma işlemi, genellikle icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve birkaç adımdan oluşur. İşte icralık ev satın alma sürecine dair detaylar:

2. Bütçenizi Belirleyin ve Finansmanınızı Hazırlayın İcralık bir ev satın almadan önce, bütçenizi net bir şekilde belirlemek ve gerekirse finansman seçeneklerini araştırmak önemlidir. Nakit alımlar daha avantajlı olabilir, çünkü icra satışları genellikle hızlı bir ödeme gerektirir.

1. İcralık Evler Hakkında Bilgi Edinin İcralık evler, borçları nedeniyle mahkeme kararı ile satışa çıkarılan mülklerdir. Bu evler hakkında bilgi edinmek için icra dairelerinin resmi web sitelerini, yerel gazetelerin ilan bölümlerini ve bazı emlak platformlarını takip edebilirsiniz.

3. İcra Dairesini Ziyaret Edin İlgilendiğiniz mülklerle ilgili detaylı bilgi almak ve satış süreci hakkında bilgi edinmek için ilgili icra dairesini ziyaret etmeniz gerekebilir. Bu ziyaret sırasında, mülkün detayları, başlangıç fiyatı ve satış tarihleri gibi önemli bilgileri edinebilirsiniz.

4. Mülkü Görmek için Randevu Alın Mümkünse, satın almayı düşündüğünüz icralık evi görmek için randevu alın. Bu, mülkün durumu hakkında doğrudan bir fikir edinmenizi sağlar.