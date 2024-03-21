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Başvuru Ekranı Açıldı: Ziraat Bankası 255 M2 2 Katlı Ahşap Evi 420.000 TL'ye Satıyor!

Ziraat Bankası, çok uygun fiyatlara ev ve arsa satıyor. Yeni ilanlarını Mart'ta açıkladılar. İlanlarda hem daireler hem de müstakil evler var!

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 16:48 Güncelleme 21 Mart 2024, 16:55
Başvuru Ekranı Açıldı: Ziraat Bankası 255 M2 2 Katlı Ahşap Evi 420.000 TL’ye Satıyor!

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Haziran'da beklenen ilanları Ziraat Bankası duyurdu. Yeni ilanlarında, icradan alınabilecek daireler için çok ucuz fiyatlar var. Türkiye'nin birçok yerinde binlerce ilan bulunuyor. Bu ilanlar arasında apartman daireleri, müstakil ve bahçeli evler, dükkanlar, arsalar ve tarlalar da var.

Ziraat Bankası'nın resmi satış sitesi olan intengo'da, ev fiyatlarına meydan okuyan çok düşük fiyatlı ilanlar yer alıyor. Yüksek ev fiyatlarından kaçmak isteyenler için bu ilanlar büyük bir fırsat olarak görülüyor. Fiyatlar, piyasanın yarısından bile daha düşük.

ZİRAAT BANKASI SATILIK GAYRİMENKULLER MART 2024 DUYURULARI!

İlan Detayları:

  • Tanım: Köprülü Mahallesinde, ahşap ve 2 katlı bir ev. Yanında samanlık da var.
  • No: 18522
  • Kategori: Konut
  • Konut Tipi: Köy Evi
  • Yer: Afyonkarahisar Merkez, Köprülü
  • Adres: Köprülü Köyü, No: 202/2
  • Not: Yalnızca peşin teklifler kabul edilecek.
  • Ada/Parsel: 172/1

  • Oda Sayısı: 1
  • Salon Sayısı: 1
  • Banyo Sayısı: 1
  • m²: 255
  • Krediye Uygunluk: Uygun
  • Isınma: Soba
  • Durum: Dolu
  • Tapu Durumu: Arsa

  • İnşa Yılı: 1975
  • Bulunduğu Kat: Zemin
  • Durum: İkinci El
  • Min. Artış: 1.000 TL
  • Başlangıç Bedeli: 420.000 TL
  • Teminat Bedeli: 25.200 TL
  • İlgili Şube: AFYONKARAHİSAR OSB ŞUBESİ

Bankalardan İcralık Ev Nasıl Alınır?

Bankalardan icralık ev satın almak, piyasa değerinin altında mülk edinme fırsatı sunar. Ancak, bu süreç, alıcılar için bazı zorlukları ve dikkat edilmesi gereken hususları da beraberinde getirir. İcralık ev satın alma işlemi, genellikle icra daireleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve birkaç adımdan oluşur. İşte icralık ev satın alma sürecine dair detaylar:

İcralık Ev Satın Almanın Adımları

1. İcralık Evler Hakkında Bilgi Edinin İcralık evler, borçları nedeniyle mahkeme kararı ile satışa çıkarılan mülklerdir. Bu evler hakkında bilgi edinmek için icra dairelerinin resmi web sitelerini, yerel gazetelerin ilan bölümlerini ve bazı emlak platformlarını takip edebilirsiniz.

2. Bütçenizi Belirleyin ve Finansmanınızı Hazırlayın İcralık bir ev satın almadan önce, bütçenizi net bir şekilde belirlemek ve gerekirse finansman seçeneklerini araştırmak önemlidir. Nakit alımlar daha avantajlı olabilir, çünkü icra satışları genellikle hızlı bir ödeme gerektirir.

3. İcra Dairesini Ziyaret Edin İlgilendiğiniz mülklerle ilgili detaylı bilgi almak ve satış süreci hakkında bilgi edinmek için ilgili icra dairesini ziyaret etmeniz gerekebilir. Bu ziyaret sırasında, mülkün detayları, başlangıç fiyatı ve satış tarihleri gibi önemli bilgileri edinebilirsiniz.

4. Mülkü Görmek için Randevu Alın Mümkünse, satın almayı düşündüğünüz icralık evi görmek için randevu alın. Bu, mülkün durumu hakkında doğrudan bir fikir edinmenizi sağlar.

5. Açık Artırmaya Katılın veya Teklif Verin İcralık evler genellikle açık artırma yoluyla satılır. Bu sürece katılmak için icra dairesinden gerekli formları doldurun ve belirlenen tarihte açık artırmaya katılın. Açık artırma dışında, bazı durumlarda doğrudan teklif verme yoluyla da icralık ev satın alabilirsiniz.

6. Satın Alma İşlemlerini Tamamlayın Açık artırmada kazanan olmanız durumunda, satış işlemlerini tamamlamak için gerekli belgeleri hazırlayın ve ödemenizi yapın. Satış işlemleri, icra dairesinin belirlediği süreçlere göre yapılır.

BAŞVURU LİNKİ: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo;jsessionid=176676E9BC8CB7B9CF6AC37E09CBDDEA?cid=2445467

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