Başvuru Ekranı Açıldı: Ziraat Bankası 255 M2 2 Katlı Ahşap Evi 420.000 TL’ye Satıyor!

5. Açık Artırmaya Katılın veya Teklif Verin İcralık evler genellikle açık artırma yoluyla satılır. Bu sürece katılmak için icra dairesinden gerekli formları doldurun ve belirlenen tarihte açık artırmaya katılın. Açık artırma dışında, bazı durumlarda doğrudan teklif verme yoluyla da icralık ev satın alabilirsiniz.
6. Satın Alma İşlemlerini Tamamlayın Açık artırmada kazanan olmanız durumunda, satış işlemlerini tamamlamak için gerekli belgeleri hazırlayın ve ödemenizi yapın. Satış işlemleri, icra dairesinin belirlediği süreçlere göre yapılır.
BAŞVURU LİNKİ: https://e-satis.ziraatbank.com.tr/gm-index.intengo;jsessionid=176676E9BC8CB7B9CF6AC37E09CBDDEA?cid=2445467