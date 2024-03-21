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22 Mart Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri

Faiz oranları yine yükseldi! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:17 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:19
22 Mart Mevduat faizleri uçtu, kaçtı! 200 bin TL’ye 46.051 TL getiri

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Son zamanlarda faiz oranları yükselişe geçti. Birçok banka, çeşitli oranlarda faiz sunuyor. 200 bin TL yatıranların ne kadar kazanç elde edeceği belli oldu. Gelin, 200 bin TL ile hangi bankanın ne kadar kazandırdığına bakalım.

Merkez Bankası'nın kararlarından sonra faizler daha çok konuşulmaya başlandı. 200 bin TL yatırmanın kazancı merak ediliyor. 200 bin TL'ye tam 46.051,15 TL kazanç! İşte detaylar:

ING e-Turuncu Hesap ve Diğerleri: Kazançlar Ne Durumda?

  • ING e-Turuncu Hesap
    • Faiz Oranı: %23
    • Kazanç: 22.066,17 TL
    • Toplam: 222.066,17 TL

Alternatif Bank VOV Hesap: Daha Fazla Kazanç

  • Alternatif Bank VOV Hesap
    • Faiz Oranı: %37
    • Kazanç: 35.497,76 TL
    • Toplam: 235.497,76 TL

N Kolay ve Enpara: Yüksek Oranlar

  • N Kolay Bono

    • Faiz Oranı: %48
    • Kazanç: 45.101,64 TL
    • Toplam: 245.101,64 TL

  • Enpara.com Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %48
    • Kazanç: 46.051,15 TL
    • Toplam: 246.051,15 TL

Yapı Kredi ve Garanti BBVA:

  • Yapı Kredi Dönüşüm Hesabı TL

    • Faiz Oranı: %45
    • Kazanç: 43.172,95 TL
    • Toplam: 243.172,95 TL

  • Garanti BBVA E-Vadeli Hesap

    • Faiz Oranı: %43
    • Kazanç: 41.254,15 TL
    • Toplam: 241.254,15 TL

Fibabanka: Kiraz Hesap İle Kazancınızı Artırın

  • Fibabanka Kiraz Hesap
    • Faiz Oranı: %41
    • Kazanç: 39.335,36 TL
    • Toplam: 239.335,36 TL

Mevduat faizi, bankalarda ya da diğer finans kuruluşlarında tutulan mevduat hesapları üzerinden kazanılan getiriyi ifade eder. Bu faiz oranları, birikimlerinizi belirli bir süre boyunca bankada tutma karşılığında elde edilen kazançtır. Genellikle, vadeli mevduat hesapları vadeli olmayan (vadesiz) hesaplara göre daha yüksek faiz oranları sunar. Mevduat faizi, tasarruf sahiplerinin para biriktirirken aynı zamanda ek gelir elde etmelerini sağlayan önemli bir finansal araçtır.

Mevduat Faizi Nasıl Hesaplanır?

Mevduat faizinin hesaplanması, bankanın sunduğu faiz oranına, mevduatın tutarına ve mevduatın bankada kalma süresine bağlıdır. Hesaplama formülü genellikle şu şekildedir:

Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365Faiz Tutarı=(Ana Para×Faiz Oranı×Gu¨n Sayısı)/365

Burada "Ana Para", mevduata yatırılan başlangıç tutarıdır; "Faiz Oranı", bankanın mevduat için uyguladığı yıllık faiz oranıdır; ve "Gün Sayısı", paranın bankada tutulduğu gün sayısını ifade eder.

Mevduat Faizi Türleri

Mevduat faizi, hesap türüne göre değişiklik gösterebilir. İki ana mevduat hesabı türü vardır:

  • Vadeli Mevduat Hesapları: Belli bir vade sonunda faiz getirisi elde edebileceğiniz hesaplardır. Vadeli mevduat hesapları, genellikle yüksek faiz oranları sunar fakat paranızı vade bitimine kadar çekemezsiniz.
  • Vadesiz Mevduat Hesapları: Herhangi bir süre kısıtlaması olmadan paranızı çekebileceğiniz, daha düşük faiz oranlarına sahip hesaplardır.

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