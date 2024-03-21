22 Mart Merkez Bankası Kararı Sonrası: Bankaya 170 Bin TL Yatıranın 32 Günlük Faiz Getirisi! Mart 2024 Hesabı

Faiz oranlarına dair karar verilmeden birkaç saat önce, insanlar kendi paralarını nasıl değerlendireceklerini düşünüyorlardı. Bu yüzden, bankaların güncel faiz oranları hakkında bilgi topluyorlardı. Bu arada, vadeli hesap faiz oranları yüzde elli üçe kadar yükseldi. 32 gün sonunda kazanılacak tutarlar için özel hesaplamalar yapıldı.